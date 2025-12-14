Çin'de yapay zeka endüstrisi 170 milyar doları aşacak

Çin'de yapay zeka endüstrisinin toplam parasal değerinin 2025'te 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 170 milyar dolar) aşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığına bağlı Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisi (CAICT), Pekin'de düzenlenen endüstri forumunda sektörün güncel durumuna ilişkin değerlendirme raporunu paylaştı.

Raporda yapay zeka alanında çalışan çekirdek endüstrinin toplam değerinin 2024'te 900 milyar yuanı (127,5 milyar dolar) aştığı, 2025'te ise 1,2 trilyon yuana (yaklaşık 170 milyar dolar) aşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bu yıl yapay zeka modellerinin dil kabiliyetlerinin yüzde 30, çok biçimli anlama kabiliyetlerinin ise yüzde 50 arttığına dikkat çekilen raporda, yapay zeka teknolojisinin teknik inovasyondan gerçek dünyada sonuçlar doğuran üretken bir güç haline geldiği kritik dönüm noktasına ulaştığı vurgulandı.

Raporda, bu yılın başından beri büyük dil modellerinin imalat alanında kullanılmasının yaygınlaştığına işaret edilerek, imalatta yapay zeka uygulama senaryolarının payının yüzde 19,9'dan yüzde 25,9'a yükseldiği aktarıldı.

Yapay zeka ile robotiğin bir araya geldiği entegre yapay zeka sektörünün de hızlı büyüme gösterdiği, bu alandaki sanayi zincirinde faaliyet gösteren 350'den fazla şirkete 2025'te 40 milyar yuan (5,6 milyar dolar) finansman aktarıldığı kaydedildi.