Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

12 Aralık’ta yılın ilk toplantısını gerçekleştiren Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, işçi tarafının katılmadığı toplantı olarak tarihe geçti.

Asgari ücret, beklentileri karşılamayacak Ankara - Mehmet Kara

[email protected] Konuyla ilgili açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgarî ücretin taban ücret olmaktan çıkarak ortalama ücrete dönüştüğünü bildirerek, “Bugün çalışanların yarısından fazlası ya asgarî ücretle ya da asgarî ücrete çok yakın bir ücretle çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, ücret skalasının daralmasına, mesleki kıdem ve vasıf düzeylerinin ücretlere yansımamasına yol açmaktadır. Mevcut eğilim sürdüğü takdirde çalışma barışının bozulmasıyla birlikte nitelikli işgücünün de asgarî ücret seviyesine sıkışması riski ortaya çıkacaktır” dedi. “Asgarî ücret artarsa enflasyon artar” iddiasının, ekonomik verilerle ve enflasyonun temel dinamikleriyle uyumlu olmadığını dile getiren Ağar, “2025 yılının temmuz ayında asgarî ücrete herhangi bir artış yapılmamasına rağmen fiyatların yükselmeyi sürdürmesi, enflasyonun kaynağının ücretler olmadığını açık biçimde göstermektedir” şeklinde konuştu.

