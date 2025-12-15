"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

15 Aralık 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بو ملّتڭ حميتپرورلرى و ملّيتپرورلرى، هر شيدن أوّل بو ممتزج، متّحد ملّيتڭ جان طمارى حكمنده اولان حقائقِ قرآنيه‌يى تربيهِٔ مدنيه يرينه أساس طوتما[لي].

Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri, her şeyden evvel bu mümteziç, müttehid milliyetin can damarı hükmünde olan hakaik-ı Kur’âniyeyi terbiye-i medeniye yerine esas tutma[lı]...

Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 254

 

Okunma Sayısı: 137
