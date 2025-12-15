"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede

15 Aralık 2025, Pazartesi
ABD Başkanı Donald Trump, Palmira’da bir IŞİD militanı tarafından gerçekleştirilen ve Amerikalı iki asker ile bir tercümanın öldüğü saldırıya ilişkin “Çok ciddi bir misilleme olacak” açıklamasını yaptı.

Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

 

ABD Başkanı Trump, Suriye’nin Palmira şehri yakınlarında ABD’li askerlere yönelik yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Saldırının Suriye yönetiminin tam kontrol sağlayamadığı “çok tehlikeli bir bölgede” meydana geldiğini belirten Trump, ölen üç ABD vatandaşını “vatanseverler” olarak nitelendirirken, yaralanan üç askerin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın saldırı karşısında “son derece öfkeli ve rahatsız” olduğunu ifade eden Trump, “Bu, IŞİD’in ABD ve Suriye’ye karşı, Suriye’nin tam olarak kontrol edemediği çok tehlikeli bir bölgesinde gerçekleştirdiği bir saldırıydı” ifadelerini kullandı. Trump, yaşanan can kayıplarının karşılıksız kalmayacağını belirterek, “Çok ciddi bir misilleme olacak” dedi.

Tom Barrack: ABD güçleri Suriye’de kalacak

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’de iki ABD askerî ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği terör saldırısını “korkakça bir pusu” olarak nitelendirdi.

Barrack, yazılı açıklamasında Suriye’de bulunan kısıtlı sayıdaki ABD gücünün temel görevini hatırlatarak, “Güçlerimiz, IŞİD’i bir kez ve tamamen yenmek, yeniden canlanmasını önlemek ve Amerikan vatanını terör saldırılarından korumak amacıyla Suriye’de kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Barrack, bu varlığın yerel Suriyeli ortakları güçlendirdiğini ve ABD’nin Orta Doğu’da büyük ölçekli bir savaşa girmesini engellediğini belirtti. Donald Trump’ın “misilleme” mesajına paralel olarak Barrack, “Bu hain saldırıda parmağı olan her bir birey, finansör ve kolaylaştırıcı kararlılıkla takip edilecek, IŞİD tamamen yok edilene kadar bu görevden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

