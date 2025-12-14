TBMM Genel Kurulunda, Sağlık ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde Yeni Yol Partili milletvekilleri söz aldı.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, iktidarın yapılan hastaneler ve tedavi edilen insanlara ilişkin verileri paylaşmak yerine insanların hastaneye düşmesini önleyecek tedbirleri alması gerektiğini söyledi. Çalışkan, “Ülke olarak OECD ülkeleri içinde sağlığa en az bütçe ayıran ülkeyiz” dedi. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, “Sağlıkta 10 yıl öncesinin çok gerisindeyiz. Türkiye’de sağlık sistemi alarm veriyor. Sorunlar geçici değil, yapısal hale geldi” Randevu sistemi ve hizmetlere erişim krizi var. En erken 3 hafta sonrasına, bazen de 1 yıla kadar randevu verildiğini duyuyoruz. Polikliniklere ulaşmak güçleşti” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, “Şehir hastaneleri giderek büyüyen bir kara delik haline dönüyor. Bu kara delik önümüzdeki yıllarda Sağlık Bakanlığının ve Türk sağlık sisteminin en büyük handikaplarından birisi olacak” dedi.

