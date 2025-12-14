"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Zelenskiy: Rusya savaşı uzatıyor

14 Aralık 2025, Pazar 21:04
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini, Rusya'nın savaşı uzattığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Ukrayna'ya son bir haftada düzenlenen hava saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

 

Rus ordusunun bu gece ülkesine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, "Yaralılar var. Rusya savaşı uzatıyor ve halkımıza olabildiğince çok zarar vermek istiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapılarını hedef aldığını belirten Zelenskiy, özellikle Mıkolayiv, Odessa, Herson, Çernigiv, Donetsk, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Zelenskiy, savaşı bitirmek için müttefiklerle çalışmalarını sürdürdükleri değerlendirmesinde bulunarak, "Bugünler diplomasiyle yoğun bir şekilde geçecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun sadece son bir haftada 1500'den fazla insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 900 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 46 füze kullanarak hava saldırıları düzenlediğini belirtti.​​​​​​​

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için "ellerinden geleni" yapmaları gerektiğini belirtti

Zelenskiy, sosyal medya platformundan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için hazırladığı ve üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına da değinen Zelenskiy, barıştan yana olduklarını vurguladı.

Savaşı bitirmek istediklerinin altını çizen Zelenskiy, barış görüşmelerinin başarısız olması durumunda bile çalışmaları sürdürmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Kendimizi toparlamalıyız, başka bir yol bulmalıyız ve bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Kiev'e, barış planına göre Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundan çekilmesini önerdiğini aktaran Zelenskiy, "ABD tarafı bize, bir uzlaşmaya varalım diye öneride bulundu. Rus ordusu, doğumuzun (Donbas bölgesi) bir kısmına girmeyecek ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri buradan geri çekilecek. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Ukrayna birlikleri 5-10 kilometre geri çekiliyorsa, Rus birlikleri neden işgal altındaki topraklarda daha derinlere çekilmiyor?" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy ayrıca, ülkede savaş devam etmesine rağmen devlet başkanı seçimlerinin yapılması yönünde parlamento ile çalışmaya başladığını belirtti.

Seçimler için milletvekillerden öneriler beklediğini kaydeden Zelenskiy, "Koltuğa tutunmuyorum. Ukrayna'nın olayların her türlü gelişimine hazır olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'ye yeni sınırlar dayatılmasını kesinlikle reddediyoruz

    Zelenskiy: Rusya savaşı uzatıyor

    Çin'de yapay zeka endüstrisi 170 milyar doları aşacak

    Avustralya, Ahmed El Ahmed'i konuşuyor - Medya, Ahmed'i "kahraman" ilan etti

    Avustralya-Sydney'deki silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı- Dünyadan ilk açıklamalar

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    ABD-Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Trump: Şüpheli gözaltında

    Guterres, Sudan'daki saldırıyı şiddetle kınadı

    Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı

    142. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan kimin olacak?

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz
    Genel

    142. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan kimin olacak?
    Genel

    Guterres, Sudan'daki saldırıyı şiddetle kınadı
    Genel

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!
    Genel

    ABD-Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Trump: Şüpheli gözaltında
    Genel

    Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı
    Genel

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.