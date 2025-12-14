Zelenskiy: Rusya savaşı uzatıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini, Rusya'nın savaşı uzattığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Ukrayna'ya son bir haftada düzenlenen hava saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Rus ordusunun bu gece ülkesine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, "Yaralılar var. Rusya savaşı uzatıyor ve halkımıza olabildiğince çok zarar vermek istiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapılarını hedef aldığını belirten Zelenskiy, özellikle Mıkolayiv, Odessa, Herson, Çernigiv, Donetsk, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Zelenskiy, savaşı bitirmek için müttefiklerle çalışmalarını sürdürdükleri değerlendirmesinde bulunarak, "Bugünler diplomasiyle yoğun bir şekilde geçecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun sadece son bir haftada 1500'den fazla insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 900 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 46 füze kullanarak hava saldırıları düzenlediğini belirtti.​​​​​​​

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için "ellerinden geleni" yapmaları gerektiğini belirtti

Zelenskiy, sosyal medya platformundan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için hazırladığı ve üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına da değinen Zelenskiy, barıştan yana olduklarını vurguladı.

Savaşı bitirmek istediklerinin altını çizen Zelenskiy, barış görüşmelerinin başarısız olması durumunda bile çalışmaları sürdürmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Kendimizi toparlamalıyız, başka bir yol bulmalıyız ve bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Kiev'e, barış planına göre Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundan çekilmesini önerdiğini aktaran Zelenskiy, "ABD tarafı bize, bir uzlaşmaya varalım diye öneride bulundu. Rus ordusu, doğumuzun (Donbas bölgesi) bir kısmına girmeyecek ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri buradan geri çekilecek. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Ukrayna birlikleri 5-10 kilometre geri çekiliyorsa, Rus birlikleri neden işgal altındaki topraklarda daha derinlere çekilmiyor?" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy ayrıca, ülkede savaş devam etmesine rağmen devlet başkanı seçimlerinin yapılması yönünde parlamento ile çalışmaya başladığını belirtti.

Seçimler için milletvekillerden öneriler beklediğini kaydeden Zelenskiy, "Koltuğa tutunmuyorum. Ukrayna'nın olayların her türlü gelişimine hazır olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.