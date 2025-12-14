Emeklilerimize sahip çıkalım - “Emekliler oteli” Meclis gündeminde

UCUZ OTELLERDE BARINMAK ZORUNDA KALAN KİMSESİZ EMEKLİLERİN DRAMI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI. EMEKLİLERİN “OTEL KÖŞELERİNE MAHKÛM EDİLMEMESİ” ÇAĞRISINDA BULUNULDU.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI - SIĞINAKLARI OTEL ODALARI

Ankara Ulus’ta geceliği 200 ila 400 lira arasında değişen ucuz otellerde kalan emeklilerin yaşadığı barınma ve geçim sıkıntısı gündem oldu. Ev kiralarının karşılanamaz hale gelmesi sebebiyle otel odalarına sığınmak zorunda kalan emeklilerin durumu, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, mesele Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

Bir otel köşesinde yalnız başlarına yaşıyorlar

Oksijen gazetesinden Mine Şenocaklı emeklilerin Ankara Ulus’taki ucuz otellerde yaşamasını ele aldığı haberinde “Hemen hepsi yaşlı emeklilerle dolu. Odaların günlüğü 200 ila 400 lira arasında, aylık 6 bin lira ödeyen de var, 12 bin lira ödeyen de... 6 bin lira ödeyenlerin odalarında tuvalet ve banyo yok... Bir otel köşesinde yalnız başlarına yaşıyorlar. Çoğunun maaşı en düşüğünden 16 bin 881 lira, başka çareleri yok. Ne ev var, ne çoluk çocuk onlara bakacak. En az 25 yıl çalışıp çabalamışlar ve karşılığı bu olmuş, bir otel köşesi...” diye yazdı.

Rakamlar çaresizliği anlatıyor

Şenovacıklı “Öyle de hesaplasanız olmuyor böyle de hesaplasanız olmuyor. Rakamlarla başlayayım, neden işin içinden çıkamadığım daha iyi anlaşılsın!.. Türk-İş’in hesabına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 bin 828 lira, yoksulluk sınırı 97 bin 159 lira... Tek başına bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 38 bin 752 lira! Bu çalışanların hali, bir de emeklileri düşünün. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira ve emeklilerin yaklaşık yüzde 70’i bu maaşa talim ediyor. Artık hayat eskisi gibi de değil. Emekliye destek çıkabilecek çoluk çocuk, köyden gelen erzak da geçmişte kaldı. Hele bir de evi olmayan yalnız emeklileri düşününce içim daralıyor” ifadelerini kullandı.

Bir an önce tedbir alınmalı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, evleri olmadığı ve maaşları kiraya yetmediği için günlüğü 200 liraya Ulus’ta otelde kalan emeklilerin durumuna ilişkin, “15-20 bin TL kira ödeyemediği için Ulus’taki ucuz otellerde kalmak zorunda kalıyorlar. Geceliği 200 lira, 300 lira, 400 lira. Karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Bu sorunların giderilmesi ve yetkililerin buraları ziyaret edip bir an önce önlemi alması gerekiyor, huzur içerisinde, refah içerisinde yaşamalıdır” dedi.

Lüks sürerken emekli geçinemiyor

Akay, “Karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Buna hiçbir vekilin vicdanının el verdiğini sanmıyorum. Bizde örf, adet, gelenekler önemlidir. Aile büyüğüne, ataya saygı önemlidir. Batının bizden öğrendiği değerlerden biridir” diye konuştu. Yedi bakan haricinde TBMM’ye bakanların ultra lüks araçlarla geldiklerini belirten Akay, “Bir taraftan lüks, şatafat, israf devam ederken bir taraftan emeklilerimizin böyle bir durumda olması 16 bin 881 lira ile geçinmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değil” dedi.