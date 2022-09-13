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14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

13 Eylül 2022, Salı 21:00
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

 

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

"Şehitlerin kanı yerde kalmadı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda vefat eden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman can Azerbaycan'ın yanında olacaktır." ifadesini kullandı.

AA

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