Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni grupların silah bırakmasıyla Karabağ'daki antiterör operasyonunu durdurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu maddeler yer aldı:

- Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve istihkamlarını terk ederek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor.

Karabağ'da 90'dan fazla askeri mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerin teslim olmasıyla biten Karabağ'daki antiterör operasyonuyla ilgili bilgiler paylaştı.

Operasyon süresince mühimmatı tükenen Ermeni güçlerin mevzilerini bırakarak kaçtığını, kaçanlara Azerbaycan ordusunca ateş açılmadığını bildiren Eyvazov, "90'dan fazla mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti, 7 askeri araç, 4 havan topu, 1 tank, 2 zırhlı piyade aracı Azerbaycan askerlerince ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Bölgeye barışı getirmek istiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın gündemi Karabağ'daki Ermenilerin barışçıl şekilde entegrasyonunu sağlamaktır. Bölgeye barışı getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hacıyev, "Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır." dedi.

Paşinyan: Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip edeceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Ermenistan'daki televizyon kanallarında yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmasıyla sonuçlanan Azerbaycan ordusunun bölgedeki yerel antiterör faaliyetlerini değerlendirdi.

Azerbaycan ile Rus Barış Gücü aracılığıyla Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcileri ile varılan anlaşmayı gördüklerini anlatan Paşinyan, Ermenistan'ın anlaşmanın oluşturulmasına yönelik süreçte hiçbir şekilde yer almadığını belirterek anlaşmada Ermenistan isminin yer almasına tepki gösterdi.

Paşinyan, "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız." diye konuştu.

Bölgedeki çatışmaların yoğunluğunda azalma olduğunu ifade eden Paşinyan, "Ancak tümüyle bitmedi. Askeri durumdaki tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı tesis için başlattığı antiterör operasyonu

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlattı.

Yaklaşık 24 saat süren operasyon sonucu Ermeni gruplar silah bıraktı ve operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı.