ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ülke kararnamelerle mi yönetilecek?

01 Kasım 2025, Cumartesi 16:51
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis’in yasama yetkisini kaybettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Biz bu torba kanun anlayışından hakikaten bıktık. Birçok kanun maddesini bir araya getiriyorsunuz, sarayda hazırlanıyor, bir kısmı Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kanun hükmünde kararnameler bir torba, bir çorba yapılıyor, birbirinden bağımsız, birbiriyle alakası olmayan birtakım hükümler, maddeler, değişiklikler Meclis’e geliyor ve bunlar tartışılarak yine iktidarın oylarıyla kabul ediliyor. Bunların mutlaka ve mutlaka değişmesi lâzım.” Çömez, “Bu ülke kanun hükmünde kararnamelerle ve üstelik Anayasa’ya aykırı olduğu bilinen kararnamelerle mi yönetilecek? Meclis olarak vazifemiz Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kanun hükmünde kararnameleri yasalaştırmak mı? Bu, Meclis’e vermiş olduğu yetki ve salâhiyetin bir anlamda gasbedilmesi anlamına gelir” dedi.

