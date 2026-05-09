Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 bin ağacı söktüler

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 3 bin ağacın söküldüğünü bildirdi.

İsrail'in The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Smotrich, "İsrail topraklarını inşa ediyor ve Filistin devleti fikrini yok ediyor." ifadesini kullandı. Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Shaked Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 bin ağacın söküldüğünü açıkladı. Haberde ağaçların zeytin ağacı olduğu belirtildi. Ağaçların Shaked Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için söküldüğü ve Filistinlilerin toprakları gasbedilerek bölgeye yeni bir yerleşim birimi kurulmasını mümkün kılacağı aktarıldı. Söz konusu 3 bin ağacın, son günlerde İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen sayısız ağaç kesme faaliyetlerine eklendiği kaydedildi. Haberde, mevcut İsrail hükümeti döneminde, Filistinlilerin toprakları gasbedilerek 120'den fazla yasadışı yerleşim kurulduğu ifade edildi. AA

