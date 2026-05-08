AB değerlerine yakışmadı - Hükümetlerden İsrail’le ticarete tam gaz

AB ülkelerinin büyük çoğunluğu Gazze’deki soykırıma rağmen İsrail’e silah ihracatını durdurmadı.

Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS), üye ülkelerin dış ülkelere silâh ihracatına yönelik son verileri açıkladı. Verilere göre, AB ülkelerinin 17’si 2024 yılında İsrail’e silâh ihracat lisansı vermeye devam etti. İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım sebebiyle uluslararası baskının arttığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın geçici tedbir kararları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçları kapsamında tutuklama kararı çıkardığı dönemde, AB üyeleri Fransa, Almanya ve Yunanistan, İsrail’e silah ihracatında başı çekti.

En büyük silah desteği Fransa’dan

Fransa, 2024’te İsrail’e yaklaşık 368 milyon avroluk silâh ihracat lisansı vererek AB ülkeleri arasında ilk sırayı aldı. Onu Almanya izledi. Aynı dönemde, Almanya’nın İsrail’e silâh ihracat lisansı toplamı 164 milyon avroyu buldu. Yunanistan 115 milyon avro ile üçüncü sırada yer alırken onu Romanya 102 milyon avro, Çekya 35 milyon avro ve Finlandiya ise 17 milyon avroyla izledi. Bu dönemde, İsrail’e Macaristan 5,6 milyon avro, Letonya 3,5 milyon avro, Hırvatistan 2,3 milyon avro, Polonya 1,3 milyon avro, Litvanya 1,2 milyon avro, Avusturya, Bulgaristan ve Hollanda 1,1 milyon avro, Lüksemburg 800 bin avro, Estonya 747 bin avro ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 413 bin avroluk silah ihracat lisansını onayladı. Böylece, AB ülkeleri yaklaşık 820 milyon avroluk silah ve askerî ürün ihracatına lisans verdi.

AP üyeleri, AB’yi harekete geçmeye çağırdı

Avrupa Parlamentosundan (AP) 24 milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a gönderdikleri mektupta, Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen saldırıya karşı AB’yi harekete geçmeye çağırdı. Mektupta, saldırının uluslararası hukuka göre “seyir serbestisi ilkesinin açık ihlali” olduğunu belirterek, olayın “korsanlık eylemi” olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Mektupta, gemiye el konulması ve aktivistlerin alıkonulmasının münferit bir olay olmadığı, bunun ciddi tırmanış anlamına geldiği vurgulandı. AB’ye, gözaltındaki aktivistlerin durumunun acilen doğrulanması ve somut adımlar atılması çağrısında bulunan milletvekilleri, sessiz kalınmasının Birliğin uluslararası hukuk ve temel haklar konusundaki güvenilirliğini zedelediğini savundu.

