AİHM’den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez

08 Mayıs 2026, Cuma 00:23
AİHM Büyük Dairesi, örgüt üyeliği yargılamalarında kullanılan bazı delillere ilişkin yeni bir ihlal kararı verdi. Kararda, somut suç kastının açık şekilde ortaya konulması gerektiği vurgulandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, örgüt üyeliği yargılamalarına ilişkin dikkat çeken bir ihlâl kararına daha imza attı. Başvurucu Şaban Yasak’ın örgüt üyeliğine ilişkin mahkumiyet kararında AİHS madde 7’nin ihlâl edildiğine karar verildi. İhlalin gerekçesinde; Türk mahkemelerinin, başvurucunun örgütün terör niteliğini bildiğini ve bu bilinçle hareket ettiğini somut şekilde ispatlayamadığına değinildi. Bank Asya, tanık beyanı, HTS gibi deliller terör örgütü üyeliği kastını göstermek bakımından yeterli sayılmadı.

Karar ne anlama geliyor?

Mahkemenin kararında “Örgütün terörist amacını, yani cebir ve şiddete bulaşacağını bildiği açıkça ispat edilemeyen kişiler, kod adı kullansalar ve 17 Aralık sonrasında cemaat bağlantısını devam ettirseler, hatta Büyük Bölge Talebe Mesulü gibi görev alsalar, bunların hepsi de tanım beyanıyla ispatlansa bile sadece cemaat içinde yer aldıkları ve görev aldıkları için cezalandırılamaz” deniliyor.

Haber Merkezi

***

Ertuğrul Günay: Kanunsuz suç olmaz

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Günay şunları söyledi: “AİHM Büyük Dairesi son kararıyla, AY 38 ve TCK 2’de yer alan “kimseye, işlendiği sırada kanunların suç saymadığı eylemlerden ceza verilemez” hükmünü yargımıza hatırlatmış oldu. AİHM kararlarının kanun hükmünde olduğunu hatırlatmamıza da umarım artık gerek kalmaz.”

***

“Toplu cezalandırma kabul edilemez”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’de milyonlarca kişinin terör örgütü üyeliği iddiasıyla savcılık süreçlerinden geçtiğini söyledi.

Babacan, “Bir ülkede 2 milyon kişiden fazla insan terör örgütü üyeliği sebebiyle savcılık süreci yaşar mı ya! Bazı konuları bahane edip bir kesimin üzerine topyekûn yürüyorsanız toplu cezalandırma yapıyorsanız bu hukukta, adalette değildir” ifadelerini kullandı.

