Hantavirüs şüphesiyle 3 yolcusu tahliye edilen gemiyle ilgili son durum?

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius isimli yolcu gemisinin, şüpheli 3 hastanın tahliye edilmesinin ardından Kanarya Adaları'na ulaşmak üzere buradan ayrıldığı bildirildi.

Tahliye edilen 3 kişinin İngiltere, Hollanda ve Almanya uyruklu oldukları açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de tahliyeleri doğrularken, gemi işletmecisi, Cabo Verde, Birleşik Krallık, İspanya ve Hollanda'daki yerel yetkililerle koordinasyon içinde olduklarını bildirdi.

Gemi işletmecisi Oceanwide Expeditions, tahliye edilen yolculardan ikisinin semptomlar gösterdiğini, üçüncü kişinin ise hantavirüs nedeniyle 2 Mayıs'ta ölen yolcunun yakını olduğunu kaydetti.

Hollanda bandralı MV Hondius isimli gemi, tahliyelerden sonra yaklaşık 3 gündür demirlediği Cabo Verde'den Kanarya Adaları'na ulaşmak üzere ayrıldı.

Bu arada Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk yolcunun ölmesinin ardından gemideki yaklaşık 40 yolcunun Güney Atlantik'teki St. Helena Adası'nda tahliye edildiği bildirdi.

İçinde hala yaklaşık 150 yolcu bulunan geminin 3 gün içinde Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre de Hollanda Kraliyet Havayollarında (KLM) çalışan bir uçuş görevlisi, hantavirüs belirtileriyle Amsterdam'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Hollandalı uçuş görevlisinin, hantavirüs nedeniyle Johannesburg'da ölen 69 yaşındaki Hollandalı kadınla temasının olduğu ve hafif semptomlarla hastanede izole edildiği belirtildi.

Alman basını ise yolcu gemisinde yaşanan salgın sırasında hantavirüse maruz kalmış olabileceği düşünülen bir Alman kadının, ihtiyati testler yapılması için Düsseldorf'ta hastaneye yatırıldığını duyurdu.

65 yaşındaki kadın, sıkı enfeksiyon kontrol önlemleri altında Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi ve burada gözlem altına alınmak üzere enfeksiyon hastalıkları servisine kabul edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğu belirtilerek "Şu ana kadar aktif bir enfeksiyona dair herhangi bir bulguya rastlanmadı ancak virüsün kuluçka süresinin oldukça değişken olması nedeniyle, hastanın izlenmesine ve testlerin sürdürülmesine ihtiyaç duyulmaktadır." denildi.​​​​​​​

DSÖ'ye göre bu aşamada hantavirüsün halk sağlığı riski düşük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yolcu gemisindeki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hantavirüs şüphesi bulunan 3 hastanın tahliye edildiğini belirtti.

Ghebreyesus, bu kişilerin DSÖ, gemi işletmecisi ve Cabo Verde, Birleşik Krallık, İspanya ile Hollanda'daki yerel yetkililerle koordinasyon içinde Hollanda'da tedavi görmek üzere yola çıktığını kaydetti.

Ghebreyesus, yolcuların ve mürettebatın sağlığını yakından izlemek için gemi işletmecileriyle çalışmaya devam ettiklerini, gerektiğinde uygun tıbbi takip ve tahliyeyi desteklemek için ülkelerle işbirliği yaptıklarını belirtmişti.

Yerel sağlık yetkilileriyle işbirliği içinde, gemideki yolcuların ve gemiden inenlerin takibine başladıklarını bildiren Ghebreyesus, emeği geçen herkese teşekkür etmişti.

Ghebreyesus, bu aşamada hantavirüsün genel halk sağlığı riskinin düşük olduğunu da vurgulamıştı.

Gemide 8 hantavirüs vakası belirlendi ve 3 kişi öldü

DSÖ'nün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, yolcu gemisinde 6 Mayıs itibarıyla hantavirüs bulaştığından şüphelenilen 8 kişinin olduğu belirtilerek, bu kişilere yapılan laboratuvar testleriyle 3'ünde hantavirüs bulunduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Paylaşımda, "DSÖ, hastaların, temaslıların, yolcuların ve mürettebatın güvende kalmaları ve yayılmayı önlemeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe sahip olmalarını sağlamak amacıyla ülkelerle çalışmaya devam edecek." ifadeleri kullanılmıştı.

DSÖ, hantavirüsten etkilenen 3 kişinin öldüğünü açıklayarak, "(Enfekte olanlardan) Biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor. Daha detaylı araştırmalar, ek laboratuvar testleri ve epidemiyolojik incelemeler dahil devam ediyor. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır. Virüsün genom dizileme çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), gemide seyahat eden ve hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesinde tedavi gördüğünü belirtmişti.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.