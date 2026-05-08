Endonezya'da yanardağ patlaması: 3 dağcı öldü,10 dağcıdan da haber alınamıyor

Endonezya'da bu sabah faaliyete geçen Dukono Yanardağı'na tırmanan 3 dağcının öldüğü, 10 dağcıdan da haber alınamadığı belirtildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, ülkenin North Maluku bölgesinde yer alan Dukono Yanardağı faaliyete geçerek 10 kilometre kadar yüksekliğe kül püskürtmeye başladı. Bu sırada dağa tırmanan dağcılardan 3'ünün öldüğü, 10'undan ise hala haber alınamadığı kaydedildi. Yaşamını yitiren dağcılardan 2'sinin Singapurlu, 1'inin ise Endonezyalı olduğu aktarıldı. Endonezya'nın Halmahera Adası'nda yer alan 3 volkandan biri olan Dukono, 1933 yılından bu yana belirli aralıklarla faaliyete geçiyor. Volkan, en son 6 Nisan'da faaliyete geçmiş, bu esnada bölgede bulunan dağcılar yara almadan kurtulmuştu. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. AA

