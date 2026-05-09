Sessiz kalmak zulmü büyütür

Konya Milletvekili Ali Yüksel, Filistin’de yaşanan insanlık dramı karşısında yalnızca kınamanın yeterli olmadığını belirterek, sessiz kalmanın zulmü büyüteceğini ifade etti.

Dünya genelinde yaşanan protestolara rağmen bu tepkilerin zaman zaman gölgede bırakıldığını söyleyen Yüksel “Filistin’de yaşanan acılar, farklı krizlerin gölgesinde kalabiliyor. Buna rağmen dünyanın birçok yerinde insanlar tepki gösteriyor. Ancak bu tepkilerin bazı ülkelerde sert müdahalelerle bastırılmaya çalışıldığını da görüyoruz” dedi.

SADECE KINAMAK YETMEZ

Toplumun duyarlılığının daha güçlü şekilde ortaya konulması gerektiğini ifade eden Yüksel, “Bu tür insanlık dramları karşısında sadece kınamak, sadece uzaktan izlemek yeterli değildir. Daha güçlü bir vicdani duruşa ihtiyaç vardır” diye konuştu. Bölgedeki gelişmelerin dünya kamuoyuna aktarılmasının önemine dikkat çeken Yüksel, “Basın mensuplarının görevlerini yaparken engellenmesi, hatta hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bu durum, gerçeklerin gizlenmesine yönelik ciddi bir sorun oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

