"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
AİHM’in son kararı iç hukuku bağlar

09 Mayıs 2026, Cumartesi
İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Büyük Daire tarafından verilen Yasak v. Türkiye kararının iç hukuk açısından bağlayıcı sonuçlar doğurduğunu belirtti.

AİHM'den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez

 

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM’in daha önce aynı dosyada “ihlâl yok” yönünde verdiği kararı bozduğunu hatırlatarak, “Benzer suçlamalarla yargılanıp hayatları altüst olan on binlerce kişi bakımından bu kararın iç hukukta da önemli sonuçlar doğurması gerektiği açıktır” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu, karar doğrultusunda devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükümlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeniden yargılama yolunu açacak kapsamlı bir yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

İstanbul - Nihat Orhan

