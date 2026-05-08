Yeni Asya, Manisa Kitap Fuarı’nda

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Manisa Kitap Fuarı, bugün 9. kez kapılarını açıyor. 8-17 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kent Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, kitapseverlere 10 gün boyunca sürecek bir edebiyat şöleni sunacak. Resmî açılış töreni, 8 Mayıs Cuma günü (bugün) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katılımıyla gerçekleştirilecek. Yeni Asya, okuyucularını bekliyor Yeni Asya Neşriyat, fuardaki standında ziyaretçilerini bekliyor. Yeni Asya Neşriyat, başta Risale-i Nur açıklamalı Kur'ân'ı-ı Kerîm olmak üzere Risale-i Nur Külliyatı, Bediüzzaman'ın hayatı, çocuk kitapları, gençlik, aile, dinî ve içtimaî hayat ile ilgili kitap çeşitliliğiyle ilgi görüyor. 17 Mayıs’a kadar açık kalacak fuar, her gün 10:00-20:00 saatleri arasında gezilebilecek. İstanbul - Sedat SERDAR

