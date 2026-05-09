Uysal’dan bayrak provokasyonuna tepki

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ODTÜ'de Türk bayrağı açan gençlere yapılan saldırıyı kınadı.

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "ODTÜ başta olmak üzere kimi üniversite ve fakültelerin demokrasi ve fikir özgürlüğü değerleri su-i istimal edilerek on yıllardır bir takım bölücü, yıkıcı örgütlenmelerin karargâhı haline getirilmesine de artık ‘Yeter’ diyoruz! Dün de, bugün de, yarın da içerden ve dışarıdan Al Bayrağı semalardan indirmeye çalışanların eli kırılmıştır ve kırılacaktır!" Ankara - Mehmet Kara

