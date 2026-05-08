İki aktivist İsrail’in elinde

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda alıkonulan iki üyesinin “hukuksuz biçimde” tutulduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, aktivistler Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila’nın alıkonulmasının “uluslararası hukukun açıkça ihlali” olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, her iki aktivistin de 24 saat yüksek yoğunluklu aydınlatma altında tecrit uygulamasına maruz bırakıldığı ve bunun sürekli uyku yoksunluğuna yol açtığı iddia edilerek aktivistlerin ve alıkonulan tüm Filistinlilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep edildi. AA

