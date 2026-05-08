Koğuşları değil, adaleti büyütün

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, cezaevlerindeki doluluk oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Cezaevlerindeki kapasite aşımının ülkenin hukuk devleti kimliği açısından ciddi bir uyarı olduğunu dile getiren Şahin, “305 bin kişilik yere 421 bin insanı sığdırmaya çalışırken sadece koğuşları değil, hukuk devletini de sıkıştırıyorsunuz. Koğuşları değil, adaleti büyütmek zorundasınız. Cezaevlerini dolduran değil, suçun zeminini kurutan ve yargıyı hızlandıran bir düzen kurmak zorundasınız. Unutulmamalıdır ki; cezaevleri kapasiteyi aştığında, sadece duvarlar değil, bir ülkenin hukuk devleti kimliği de alarm verir” dedi. Ankara - Anka

