"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Koğuşları değil, adaleti büyütün

08 Mayıs 2026, Cuma 16:02
DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, cezaevlerindeki doluluk oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Cezaevlerindeki kapasite aşımının ülkenin hukuk devleti kimliği açısından ciddi bir uyarı olduğunu dile getiren Şahin, “305 bin kişilik yere 421 bin insanı sığdırmaya çalışırken sadece koğuşları değil, hukuk devletini de sıkıştırıyorsunuz. Koğuşları değil, adaleti büyütmek zorundasınız. Cezaevlerini dolduran değil, suçun zeminini kurutan ve yargıyı hızlandıran bir düzen kurmak zorundasınız. Unutulmamalıdır ki; cezaevleri kapasiteyi aştığında, sadece duvarlar değil, bir ülkenin hukuk devleti kimliği de alarm verir” dedi.

Ankara - Anka

