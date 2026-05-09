Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa, hattâ bir o kadarını daha getirip ilâve etsek, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi.

Kehf Sûresi: 109

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Ey kullarım! Geçmişleriniz ve gelecekleriniz, insanlarınız ve cinleriniz sizden en kötü birinin şekline girip onun kalbini taşısalar bu Benim mülk ve hâkimiyetimden bir şey eksiltmez.”

Camiü’s-Sağir, No: 2871