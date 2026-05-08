Turkuaz Camii dualarla açıldı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Regensburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslâm Birliğine (DİTİB) bağlı Turkuaz Camii'nin yeni kompleksi, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, açılış töreninde yaptığı konuşmada, camilerin eğitici ve birleştirici rolüne vurgu yaptı. Cebeci, "Büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak en büyük görevimiz, gençlerimize güzel ahlâkı aşılamak ve onları dürüstlükle yoğurmaktır. Bu cami, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda sosyalleşme gibi güzel alışkanlıklarla nesillerin yetişeceği bir buluşma merkezidir. Zira camilerin eğitmek, güzelliği yaymak ve sosyalleşmek gibi önemli fonksiyonları bulunmaktadır." dedi. AA

Okunma Sayısı: 282

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.