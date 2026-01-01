"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Belçika Başbakanı: 10 yıl zorlu geçecek

01 Ocak 2026, Perşembe 12:00
Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkenin çok yüksek kamu borcu ve bütçe açığıyla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, gelecek 10 yılın zorlu geçeceği uyarısında bulundu.

De Wever, Belçika'nın Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine verdiği demeçte, ülkenin mali durumuna dikkati çekti.

 

“1980'ler ve 1990'lardaki faiz oranlarının olumlu etkileri olmadan, devasa bir kamu borcu ve büyük bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız.” diyen De Wever, "Önümüzdeki 10 yıl zor olacak. Çok fazla acıyla başa çıkmak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

De Wever, Belçika'da nüfusun yaşlandığını anımsatarak, iş gücüne katılımın ülkenin durumunu kurtarmaya yeterli olmayacağını, verimlilikte artış sağlanamadığını belirtti.

Gelecek yıllarda daha kötü haberler açıklamak zorunda kalacaklarını dile getiren De Wever, buna rağmen vatandaşların bu yükü kaldırabileceklerini ifade etti.

Belçika'da koalisyon ortağı siyasi partiler arasında 2026 bütçesi konusunda anlaşmaya varmanın uzun zaman aldığına işaret edildi.

Başbakan De Wever'in partisi Yeni Flaman İttifakı (N-VA), bütçe konusunda katı bir tutum izlerken kemer sıkma politikalarına öncelik verilmesini savunuyor.

De Wever, ülkenin yüzde 5 seviyesindeki bütçe açığını ve yüzde 106'yı aşan kamu borcunu düşürmek, bunu Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyumlu hale getirmek amacıyla 2030 yılına kadar en az 10 milyar avroluk tasarrufu öngören bir önlem paketi hazırladıklarını bildirdi.

AA

