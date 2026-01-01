Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz sâlih kimseler olursanız, muhakkak ki O, Kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. İsrâ Suresi: 25 HADİS: Kabir azabından Allah’a sığınınız. Cehennem azabından Allah’a sığınınız. Mesih-i Deccal’in fitnesinden Allah’a sığınınız. Dirilerin ve ölülerin fitnesinden Allah’a sığınınız. Camiü’s-Sağir, No: 2732

