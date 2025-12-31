10 ülkeden İsrail’e çağrı: İnsanî yardım kısıtlamalarını kaldır

İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları, Gazze’deki insanî durumun yeniden felaket boyutlara ulaşmasından ciddi endişe duyduklarını belirterek, İsrail hükümetine insanî yardım erişim kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Gazze Şeridi’ndeki nüfusun çoğunluğu (1,6 milyon kişi) ciddi düzeyde gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Ateşkesin ardından Gazze’ye giden yardım miktarı artmış olsa da insanî yardım erişimine yönelik süregelen engeller nedeniyle yardımlar ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, “Şimdi İsrail hükümetine insanî yardım erişim kısıtlamalarını kaldırması ve Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan’ı uygulamaya koyması ve yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu, etkili insanî yardım müdahalesi, başarılı bir iyileşme ve yeniden yapılanma ile kalıcı barış ve istikrar için gereklidir” değerlendirmesinde bulunuldu. AA

