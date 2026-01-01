Hans, Müslüman olarak Hakan ismini aldı

Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdi ve Muğla’nın Seydikemer ilçe Müftülüğü’ne başvurdu.

Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'

Burada düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Prinz, “Hakan” ismini aldı.

Prinz’e ihtida belgesi veren İlçe Müftüsü Selman Ünal Çolak, “İlçe Müftülüğü olarak kendisine her konuda destek olmaya, dinimizin güzelliklerini öğrenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. İslâm, tüm insanlığa gönderilmiş bir rahmet dinidir. Yeni kardeşimize hoş geldin diyor, yolunun açık, imanının daim olmasını niyaz ediyoruz.” diye konuştu.

Hakan Prinz ise İslâm’ı ve getirdiği huzuru, adaleti ve hakikati çok sevdiğini söyledi. Prinz, hayatını İslâm inancıyla yaşamak, ebedi yolculuğuna Müslüman olarak uğurlanmak ve İslâmî usullere göre defnedilmek istediğini kaydetti. Törene, Prinz’in eşi ile müftülük personeli de katıldı.

