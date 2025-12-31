Uygur bölgesinde selâm yasağı

Associated Press (AP) haber ajansının Norveç merkezli “Uyghur Hjelp”, Ekim ayında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Kaşgar şerinde kolluk kuvvetlerinin düzenlediği ve yerel yetkililerin katıldığı bir toplantının kayıtlarına erişti.

Toplantıda yerel yetkililere, “Esselamu aleykum” gibi ifadelerden kaçınmaları ve “Allah’a emanet” yerine “Komünist Parti sizi korusun” ifadelerini kullanmaları talimatı verildi. Öte yandan “yasaklı listede” gösterilen şarkıların, bölgede Çin yönetiminin gözaltı ve hapis cezası uygulamalarına yol açtığını belirtti. Buna göre yetkililer, bölge halkına yönelik “7 kategoride sınıflandırılan ve sorunlu olarak nitelendirilen listedeki” şarkıları dinlememeleri, indirmemeleri ve çevrim içi paylaşmamaları konulu uyarı yayınladı. AA

