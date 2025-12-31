"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail yalanı

31 Aralık 2025, Çarşamba 15:59
İsrail, aralarında İngiltere’nin de bulunduğu 10 ülkenin, insanî durumun felâket boyutuna ulaştığını belirterek Gazze’ye insanî yardım girişindeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısına, ateşkesin devreye girmesinden sonra bölgede insanî durumun iyileştiğini iddia ederek cevap verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İngiltere öncülüğünde 10 ülkenin yayınladığı ortak bildirinin “yanlış” ama “şaşırtıcı olmadığı” ileri sürüldü. Bildirinin İsrail’e yönelik tekrar eden eleştiriler ve tek taraflı taleplerden oluşan bir kalıbı yansıttığı ve Hamas’ın silâhsızlandırılması gibi unsurları kasıtlı olarak görmezden geldiği iddia edildi.

AA

Okunma Sayısı: 316
