"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Müslümanlar, İngiltere’nin en cömert topluluğu oldu

01 Ocak 2026, Perşembe 12:51
İngiliz düşünce kuruluşu Equi'nin yaptığı araştırmaya göre 2023-2024 döneminde ortalama 2,2 milyar sterlin bağış yapan İngiltere Müslüman toplumu, yüksek gelir grubu ortalamasının da 10 katından fazla bağış yaparak "ülkenin en cömert topluluğu" oldu.

İngiliz düşünce kuruluşu Equi'nin "Britanya'yı İnşa Etmek: Britanyalı Müslümanların Topluma Katkısı" başlıklı raporunda, ülke Müslümanlarının hayırseverlik çalışmaları, buradan elde edilen kaynakların ülkedeki kullanım alanları ve yaşanan sorunlar ele alındı.

Ülke ortalamasının 4 katı, yüksek gelir grubu ortalamasının da 10 katından fazla bağış yapan Müslüman toplumu, 2023-2024 döneminde 2,2 milyar sterlinlik (yaklaşık 127,4 milyar lira) bir kaynak oluşturdu.

Bu yönüyle ülkenin en cömert toplumu olan İngiltere Müslümanları, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda önemli yardım faaliyetlerine imza attı.

Rapora göre, genç Müslümanlar, bağış tercihlerini uluslararası alandaki yardım faaliyetlerinden ziyade ülke içindeki evsizlik, yoksulluk ve çocuklar için kullandı.

İngiltere Müslümanlarının bağışları, devletin ulaşamadığı boşlukları doldurmada da önemli bir rol oynadı.

Müslümanların bağış yaptığı pek çok kuruluş, barınma, tıbbi destek, gıda ve nakit yardımlarıyla devletin ulaşamadığı alanlarda faaliyetlerde bulundu.

Müslüman bağışları sayesinde devlet ve yerel yönetimler tasarruf etti

Rapora göre, örnek olarak Ulusal Zekat Fonu (NZF) 2011'den bu yana 21 bin kişiye 25 milyon sterlini (yaklaşık 1,5 milyar lira) aşan miktarda yardım yaptı. Islamic Relief UK ise 5 milyon sterlinlik kaynağı, hibe olarak ihtiyaç sahiplerine ve kuruluşlara dağıttı.

Islamic Relief UK'in göçmenlere ve sığınmacılara yönelik yardımları, devletin üzerindeki baskıyı da azalttı.

Müslümanların bağışları sayesinde yerel yönetimler 28,8 milyon sterlin (yaklaşık 1,7 milyar lira) tasarruf sağlarken, her 1 sterlinlik (57 lira) bağış, devletin 73 sterlinlik (4 bin 227 lira) tasarruf yapmasına yardım etti.

Bağışların alıcılarında ise ihtiyaç sahiplerinin dininden çok ihtiyaç boyutları öne çıktı. Al-Khair Vakfı ve Solace UK'nin evsizlere, kadınlara ve hastanelere yönelik hizmetlerinden en çok Müslüman olmayanlar faydalandı.

Müslüman STK'ler yeterli takdir ve işbirliğini görmüyor

Tüm bunlara rağmen ülkede Müslüman hayır kuruluşları, yeterli kurumsal işbirliği ve takdiri görmüyor. Müslüman hayır kurumlarının faaliyetleri, sosyal politika faaliyetinden ziyade dini hizmetler kapsamında değerlendiriliyor.

Ayrıca orantısız denetimlere tabi tutulan bu hayır kuruluşları, toplum nezdinde güvensiz olarak algılanıyor.

Reklam yapmaları engellenen, çeşitli gerekçelerle banka hesapları kapatılan ve fon sağlayıcılardan destek göremeyen Müslüman hayır kuruluşları, hükümet-Müslüman sivil toplum kuruluşu işbirliklerinin kurumsallaştırılmasını istiyor.

Bazı yardım kuruluşlarına uygulanan vergi teşviklerinin, Müslüman hayır kurumlarına da uygulanmasını isteyen STK'ler, fonlama kapsamına alınmayan "dini yayma" ve "inanç okuryazarlığına dayalı hizmet sunma" faaliyetlerinin de bu kapsama alınmasını talep ediyor.

Müslüman STK'lerin bir diğer talebi ise devletin ortaklık temelli bir bakış açısına sahip olması ve Müslüman hayır kurumlarını sosyal politika ortağı şeklinde görmesi olarak raporda yer aldı.

AA

Okunma Sayısı: 362
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Onlarca kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı - OHAL ilan edildi

    Guterres, İsrail'in UNRWA kararlarını kınadı

    Bahis soruşturmalarının gölgesinde ara transfer dönemi yarın başlıyor

    Hans, Müslüman olarak Hakan ismini aldı

    Müslümanlar, İngiltere’nin en cömert topluluğu oldu

    New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

    Belçika Başbakanı: 10 yıl zorlu geçecek

    ABD, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere saldırdı

    İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü var

    Japonya-Iwate açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu

    Artvin'de çığ altında kalan 3 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı

    10 ülkeden İsrail’e çağrı: İnsanî yardım kısıtlamalarını kaldır

    Çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyorlar

    İsrail yalanı

    Uygur bölgesinde selâm yasağı

    Yap - İşlet - Devret, devlete ödet

    Yemen hükümetinden izin almadan Mukalla Limanı'na gelen iki gemi silah taşıyor

    Almanya’da banka soygunu: 30 milyon avro çalındı

    İsrail ordusunda 2025 yılında 21 asker intihar etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti
    Genel

    ABD, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere saldırdı
    Genel

    Müslümanlar, İngiltere’nin en cömert topluluğu oldu
    Genel

    Hans, Müslüman olarak Hakan ismini aldı
    Genel

    Guterres, İsrail'in UNRWA kararlarını kınadı
    Genel

    Bahis soruşturmalarının gölgesinde ara transfer dönemi yarın başlıyor
    Genel

    Belçika Başbakanı: 10 yıl zorlu geçecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.