Müslümanlar, İngiltere’nin en cömert topluluğu oldu

İngiliz düşünce kuruluşu Equi'nin yaptığı araştırmaya göre 2023-2024 döneminde ortalama 2,2 milyar sterlin bağış yapan İngiltere Müslüman toplumu, yüksek gelir grubu ortalamasının da 10 katından fazla bağış yaparak "ülkenin en cömert topluluğu" oldu.

İngiliz düşünce kuruluşu Equi'nin "Britanya'yı İnşa Etmek: Britanyalı Müslümanların Topluma Katkısı" başlıklı raporunda, ülke Müslümanlarının hayırseverlik çalışmaları, buradan elde edilen kaynakların ülkedeki kullanım alanları ve yaşanan sorunlar ele alındı.

Ülke ortalamasının 4 katı, yüksek gelir grubu ortalamasının da 10 katından fazla bağış yapan Müslüman toplumu, 2023-2024 döneminde 2,2 milyar sterlinlik (yaklaşık 127,4 milyar lira) bir kaynak oluşturdu.

Bu yönüyle ülkenin en cömert toplumu olan İngiltere Müslümanları, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda önemli yardım faaliyetlerine imza attı.

Rapora göre, genç Müslümanlar, bağış tercihlerini uluslararası alandaki yardım faaliyetlerinden ziyade ülke içindeki evsizlik, yoksulluk ve çocuklar için kullandı.

İngiltere Müslümanlarının bağışları, devletin ulaşamadığı boşlukları doldurmada da önemli bir rol oynadı.

Müslümanların bağış yaptığı pek çok kuruluş, barınma, tıbbi destek, gıda ve nakit yardımlarıyla devletin ulaşamadığı alanlarda faaliyetlerde bulundu.

Müslüman bağışları sayesinde devlet ve yerel yönetimler tasarruf etti

Rapora göre, örnek olarak Ulusal Zekat Fonu (NZF) 2011'den bu yana 21 bin kişiye 25 milyon sterlini (yaklaşık 1,5 milyar lira) aşan miktarda yardım yaptı. Islamic Relief UK ise 5 milyon sterlinlik kaynağı, hibe olarak ihtiyaç sahiplerine ve kuruluşlara dağıttı.

Islamic Relief UK'in göçmenlere ve sığınmacılara yönelik yardımları, devletin üzerindeki baskıyı da azalttı.

Müslümanların bağışları sayesinde yerel yönetimler 28,8 milyon sterlin (yaklaşık 1,7 milyar lira) tasarruf sağlarken, her 1 sterlinlik (57 lira) bağış, devletin 73 sterlinlik (4 bin 227 lira) tasarruf yapmasına yardım etti.

Bağışların alıcılarında ise ihtiyaç sahiplerinin dininden çok ihtiyaç boyutları öne çıktı. Al-Khair Vakfı ve Solace UK'nin evsizlere, kadınlara ve hastanelere yönelik hizmetlerinden en çok Müslüman olmayanlar faydalandı.

Müslüman STK'ler yeterli takdir ve işbirliğini görmüyor

Tüm bunlara rağmen ülkede Müslüman hayır kuruluşları, yeterli kurumsal işbirliği ve takdiri görmüyor. Müslüman hayır kurumlarının faaliyetleri, sosyal politika faaliyetinden ziyade dini hizmetler kapsamında değerlendiriliyor.

Ayrıca orantısız denetimlere tabi tutulan bu hayır kuruluşları, toplum nezdinde güvensiz olarak algılanıyor.

Reklam yapmaları engellenen, çeşitli gerekçelerle banka hesapları kapatılan ve fon sağlayıcılardan destek göremeyen Müslüman hayır kuruluşları, hükümet-Müslüman sivil toplum kuruluşu işbirliklerinin kurumsallaştırılmasını istiyor.

Bazı yardım kuruluşlarına uygulanan vergi teşviklerinin, Müslüman hayır kurumlarına da uygulanmasını isteyen STK'ler, fonlama kapsamına alınmayan "dini yayma" ve "inanç okuryazarlığına dayalı hizmet sunma" faaliyetlerinin de bu kapsama alınmasını talep ediyor.

Müslüman STK'lerin bir diğer talebi ise devletin ortaklık temelli bir bakış açısına sahip olması ve Müslüman hayır kurumlarını sosyal politika ortağı şeklinde görmesi olarak raporda yer aldı.