ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2026 PERŞEMBE

ABD, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere saldırdı

01 Ocak 2026, Perşembe 11:09
ABD güçleri, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemileri uluslararası sularda vurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 30 Aralık'ta Savunma Bakanı Pete Hegseth'in emri doğrultusunda uluslararası sularda 3 gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, istihbaratın bu gemilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığını doğruladığı, saldırılarda gemilerdeki 3 kişinin öldürüldüğü, geri kalanların ise denize atladığı bildirildi.

Ayrıca SOUTHCOM, dün uluslararası sularda 2 gemiye daha saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Vurulan gemilerin ABD'nin terör örgütü olarak tanıdığı gruplar tarafından yönetildiği, gemilerdeki 5 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler Bölgesi'ndeki ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

AA

Okunma Sayısı: 216
