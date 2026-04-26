"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği tespit edildi

26 Nisan 2026, Pazar 16:01
ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlendi.

CNN'in haberinde, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberde, California Institute of Technology'de (Caltech) makine mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olan Allen'ın, ardından California State University-Dominguez Hills'te bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladığı aktarıldı.

Allen'ın sınavlara hazırlık ve özel ders veren bir kurumda yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı vurgulanan haberde, şüphelinin Aralık 2024'te "ayın öğretmeni" seçildiğine işaret edildi.

Haberde, Allen'ın Ekim 2024'te Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığının belirlendiğine dikkati çekildi.

Allen'ın sosyal medya hesaplarında kendisini "video oyunu geliştiricisi" olarak tanımladığına değinilen haberde, şüphelinin daha önce "Bohrdom" adlı bir oyun yayımladığı, ayrıca "First Law" isimli ikinci bir proje üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Olaya başka birinin karıştığına dair delil yok

NBC News'un haberine göre, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin otelin lobisinde bulunan Gizli Servis kontrol noktasını hedef aldığını açıkladı.

Bowser, şüphelinin Gizli Servis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini, olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı ayrıca, "Şu anda başka birinin olaya karıştığına dair elimizde hiçbir delil yok." ifadelerini kullandı.

Şüpheli otelde konaklayan misafirlerden biri

Başkent Washington Polis Departmanı Müdürü Jeffery Carroll, şüphelinin bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulundurduğunu açıkladı.

Carroll, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz net bir değerlendirme yapılamadığını ancak şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini aktardı.

Şüphelinin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin düzenlendiği otelde konaklayan bir misafir olduğunu düşündüklerini aktaran Carroll, şüpheliye ait olduğu belirlenen odanın adli inceleme altına alındığını kaydetti.

Başkent Washington Savcısı Jeanine Pirro ise şüphelinin ateşli silah kullanmak ve federal bir memura silahla saldırmakla suçlandığını belirtti.

Pirro, şüphelinin yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkacağını söyledi.

Saldırı öncesi Karoline Leavitt'in açıklamaları gündem oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği öncesi Fox News'e verdiği demeç sosyal medyada gündem oldu.

Leavitt, "Bu akşamki konuşma tam bir Donald Trump klasiği olacak. Eğlenceli ve etkileyici bir performans bizi bekliyor. Bu gece bazı 'kurşunlar sıkılacak' bu yüzden herkes ekran başına geçmeli." ifadelerinin ardından gerçekten silahlı bir saldırının meydana gelmesi dikkatleri çekti.

ABD'nin eski Başkanı Reagan'a aynı otelde suikast girişimi düzenlenmişti

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'a, 30 Mart 1981'de bir etkinlikten ayrıldığı sırada Hilton Otel önünde suikast girişimi düzenlenmişti.

John Hinckley Jr. tarafından gerçekleştirilen saldırıda Reagan göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 12 gün boyunca tedavi görmüştü.

Dönemin Beyaz Saray Basın Sözcüsü James Brady, Gizli Servis ajanı Timothy McCarthy ve bir polis memuru da saldırı sırasında yaralanmıştı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, her yıl başkent Washington'daki Hilton'da düzenleniyor. Otel, yıl boyunca pek çok önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

AA

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları - Fıtratın harekete geçirdiği vicdan insanlığı kurtaracak

    (CANLI YAYIN) 19. Risale-i Nur Kongresi | Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi

    "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"

    Mali'deki saldırılarda ordu kontrolü ele geçirdi

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

    ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu

    Mali kriz nedeniyle Batı Şeria'da haftalık eğitim 4 güne düşürüldü

    Bingöl Yedisu'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Batı Şeria'da yaklaşık 400 zeytin ağacını kestiler

    Kavurucu yaz bizi bekliyor

    Fatma Sultan Camii ibadete açıldı

    Mescid-i Aksa işgallerine ortak kınama

    Kupon araziler satışta

    Mehmet Ocaktan yazdı: İstibdadın en tehlikelisi dinî görünümlü olanıdır

    Kudüs'e büyük tuzak

    Esed dönemi savaş suçlularının yakalanması için uluslararası topluma çağrı

    Yeni Asya'nın mutedil duruşu çok önemli - Yeni Asya’dan Mehmet Emin Ekmen’e tebrik ve teşekkür ziyareti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bir panel sadece panel midir?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"
    Genel

    Bingöl Yedisu'da 4,4 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Mali'deki saldırılarda ordu kontrolü ele geçirdi
    Genel

    Batı Şeria'da yaklaşık 400 zeytin ağacını kestiler
    Genel

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
    Genel

    ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu
    Genel

    Mali kriz nedeniyle Batı Şeria'da haftalık eğitim 4 güne düşürüldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.