19. Risale-i Nur Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti

Ankara’da düzenlenen 19. Risale-i Nur Kongresi’nde, Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında “küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi” teması ele alındı.

19. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları - Fıtratın harekete geçirdiği vicdan insanlığı kurtaracak Kongrenin ikinci gününde ise geniş katılımlı panel gerçekleştirildi. Panelin açış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Prof. Dr. Sedat Koçak yaptı. Kongrede Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Doç. Dr. Vahap Coşkun’un yanı sıra Dr. İ. Seyda Durgun, Dr. Mehmet Akif Koç, Mustafa Özcan ve Müfid Yüksel konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Mehmet Emin Ekmen, Prof. Dr. Saul Takahashi ve Prof. Dr. Agus Triyanta ise kongreye video tebliğleriyle katıldı. Panelde, Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında küresel ölçekte yaşanan sosyal, siyasî, hukukî ve insanî krizler ele alındı. Konuşmacılar, insanlığın karşı karşıya bulunduğu problemlerin çözümünde vicdan, adalet, hürriyet ve insan hakları ekseninde değerlendirmelerde bulundu. Yeni Asya TV YouTube kanalından canlı yayınlanan panelle 19. Risale-i Nur Kongresi tamamlandı. YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

