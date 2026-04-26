"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2026 PAZAR - YIL: 57

19. Risale-i Nur Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti

26 Nisan 2026, Pazar 17:08
Ankara’da düzenlenen 19. Risale-i Nur Kongresi’nde, Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında “küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi” teması ele alındı.

19. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları - Fıtratın harekete geçirdiği vicdan insanlığı kurtaracak

 

Kongrenin ikinci gününde ise geniş katılımlı panel gerçekleştirildi. Panelin açış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Prof. Dr. Sedat Koçak yaptı.

Kongrede Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Doç. Dr. Vahap Coşkun’un yanı sıra Dr. İ. Seyda Durgun, Dr. Mehmet Akif Koç, Mustafa Özcan ve Müfid Yüksel konuşmacı olarak yer aldı.  Dr. Mehmet Emin Ekmen, Prof. Dr. Saul Takahashi ve Prof. Dr. Agus Triyanta ise kongreye video tebliğleriyle katıldı. 

Panelde, Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında küresel ölçekte yaşanan sosyal, siyasî, hukukî ve insanî krizler ele alındı.

Konuşmacılar, insanlığın karşı karşıya bulunduğu problemlerin çözümünde vicdan, adalet, hürriyet ve insan hakları ekseninde değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Asya TV YouTube kanalından canlı yayınlanan panelle 19. Risale-i Nur Kongresi tamamlandı.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bir panel sadece panel midir?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"
    Genel

    Bingöl Yedisu'da 4,4 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Mali'deki saldırılarda ordu kontrolü ele geçirdi
    Genel

    Batı Şeria'da yaklaşık 400 zeytin ağacını kestiler
    Genel

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
    Genel

    ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu
    Genel

    Mali kriz nedeniyle Batı Şeria'da haftalık eğitim 4 güne düşürüldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.