Hürmüz karıştı, petrol yeniden yükselişe geçti

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, dün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 102,7 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,9 dolardan alıcı buldu. Önceki gün 102,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,91 dolardan tamamlamıştı. Haber Merkezi

