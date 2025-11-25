"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı

25 Kasım 2025, Salı 09:19
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna'da barış planı görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini ve maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde bir uzlaşmaya varıldığını belirtti.

ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı ve Rusya-Ukrayna sürecindeki güncel durumu değerlendirdi.

 

Leavitt, Cenevre'de 23 Kasım'da yapılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planının detaylarıyla ele alındığı müzakerelerin çok iyi ve verimli geçtiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Herkes Cenevre'de ortaya çıkan sonuçlar dolayısıyla iyimser. Bakan (Marco) Rubio, Özel Temsilci (Steve) Witkoff ve tüm ekip, ABD'nin hazırladığı ve hem Ruslar hem de Ukraynalıların katkılarıyla oluşturulan 28 maddelik barış planının maddelerini ayrıntılı bir şekilde ele aldılar. Sonuçta, bu maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı." diye konuştu.

Söz konusu metnin tamamı üzerinde bir mutabakatın sağlanmasının ardından Rus tarafına gideceklerini kaydeden Leavitt, "Bu savaşın diğer tarafı olan Rusların da bunları kabul etmesini sağlamalıyız. Başkan bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor." değerlendirmesini yaptı.

AA

