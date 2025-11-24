"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Demokrat Parti, komisyondan çekildi

24 Kasım 2025, Pazartesi 20:31
İmralı’ya ziyaret kararının ardından Demokrat Parti, komisyondan çekildi. DP’li Altıntaş, Öcalan’a meşruiyet kazandıracak her adımın “çözüm değil çözümsüzlük” oluşturacağını ifade etti.

Komisyon, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı - Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife ''ret'' oyu verdi
DP Sözcüsü Altıntaş: Terör örgütü PKK’yı Kürtlerin tek temsilcisi hâline getirme çabası var
Erdoğan neden susuyor?
İmralı karmaşası
Öcalan’la aynı kareye girenler kaybeder
Şamil Tayyar: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı

 

 

“Terörsüz Türkiye” hedefi ile kurulan Meclis komisyonu, 32 oyla İmralı’ya gitme kararı alınca ilk istifa geldi. Komisyondaki oylamada ret oyu veren Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş komisyondan çekildiğini TBMM Başkanlığı’na bildirecek. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Milletin evladı, milletin temsilcileri aracılığıyla katilinin ayağına götürülüyor. Milli egemenlik yaralanır, milli vicdan sakatlanır, komisyondan çekiliyoruz” dedi. Komisyon üyesi Altıntaş da “Bu çözüm değil çözülme süreci. Öcalan’a meşruiyet kazandırma hesabı mı var?” diye sordu.

Öcalan ve PKK’ya meşruiyet mi kazandırılıyor?

Altıntaş şunları söyledi: “Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile birlikte yaptığımız değerlendirme sonucu komisyondan çekilme kararı aldık. Meclisi teröristin ayağına götürüyorlar. İmralı Adası’nda geçmişte derin acılar yaşandı ve hafızalarda tazeliğini koruyor. Şimdi adaya yapılacak ziyaretin, millet vicdanını kanatacak yeni olaylara vesile olmamasını diliyorum. Biz teröristle pazarlık olmaz diyoruz. Şimdi neyi konuşacaksınız? Zaten söylemek istediği her şeyi söylüyor. İmralı’da anlaşma masası mı kurulacak? Öcalan’a ve PKK’ya meşruiyet kazandırma hesabı mı var?” Altıntaş süreç içinde akla hayale gelmeyecek isteklerin de ortaya çıktığını belirterek “Bu istekler sıralanıp milletin egemenlik hakkı tartışılıyor. Ana dilde eğitim, üniter devletin yerinden yönetim tarzıyla federe bir devlet haline getirilmesi gibi tartışmalar başlatılıyor” dedi.

Ankara - Mehmet Kara
