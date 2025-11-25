"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan

25 Kasım 2025, Salı 08:14
ABD, Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'i Yabancı Terörist Örgütler (FTO) olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Cartel de los Soles'in FTO listesine alınacağına dair yayınladığı bildiri, verilen sürenin dolmasının ardından yürürlüğe girdi.

 

Böylelikle, ABD’de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki suç örgütüyle bağlantılı tüm varlıklar bloke edilecek ve bu kişilerle herhangi bir işlem yapmak yasak olacak.

 

Ayrıca, suç örgütüyle ilgili işlemlere katılan yabancı finans kuruluşlarının ikincil yaptırımlara maruz kalma riski de bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Kasım'da ABD'nin Cartel de los Soles'i FTO olarak tanımlayacağını açıklamıştı.

Rubio, yazılı açıklamasında, "Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte, yarımküremizdeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından da sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerini grubu yönetmekle suçlayan Rubio, bunların "Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmediklerini" belirtmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da temmuz ayında Cartel de los Soles’i yaptırım listesine eklemişti.

***

Venezuela'dan ABD'ye tepki

 

Venezuela, ABD’nin "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" adlı grubu terör örgütü ilan etmesini, ülkeye müdahale etmek için bir bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirdi.

 

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Cartel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

 

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara cevap vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, Cartel de los Soles adlı grubun 24 Kasım'dan itibaren yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanınacağını açıklamıştı.​​​

***

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün

    Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan

    ABD’nin yeni planı ifşa oldu

    Kaçırdıkları uçağı el sallayarak durdurmaya çalıştılar

    Batı Yunanistan'da OHAL ilan edildi

    Komisyon heyeti İmralı’ya gitti

    Demokrat Parti, komisyondan çekildi

    Merz: Ukrayna toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

    “Dünya büyük bir uyanış yaşıyor”

    Bursa-Orhangazi'de 23 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle tedavi altına alındı

    MSB: Düşen kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı

    İsrail hapishanelerinde sistematik işkence var

    Mehmet Tezkan: Erdoğan böyle bir tablo istememişti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD’nin yeni planı ifşa oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Prof. Dr. Mehmet Tikici: İktidardan uzak olmak hürriyettir
    Genel

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor
    Genel

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!
    Genel

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan
    Genel

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı
    Genel

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor
    Genel

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.