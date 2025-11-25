ABD’nin yeni planı ifşa oldu

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD’nin SDG ile yapılacak düzenlemelerde “garantörlük” sözü verdiğini ve örgütün devlet çatısı altında ortaklığa yönlendirilmesi için bir model sunduklarını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere’nin başkenti Londra’da, El Mecelle dergisine açıklamalarda bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD’ye yaptığı ziyarete değinen Şeybani, ABD’nin Suriye’de “SDG” adını kullanan PKK/YPG, İsrail ile güvenlik düzenlemeleri ve Caesar Yasası yaptırımlarının kaldırılması konularında kendilerine bazı taahhütlerde bulunduğunu kaydetti.

SDG anlaşmasına “garantör” oldu

Şeybani, “SDG’ye verilebilecek her şeyi verdik; saygı, haklar, temsil, güvenlik teminatları” dedi. Örgütten teslim olmasını değil, devlet çatısı altında ortaklığı kabul etmesini istediklerini anlatan Şeybani, “ABD’ye de, SDG’yi yüzüstü bırakmadan hukuki statüye oturtacak bir model sunduk” ifadelerini kullandı. Şeybani, ABD’nin PKK/YPG ile anlaşmanın uygulanması konusunda garantörlük sözü verdiğini söyleyerek, “SDG ile çözümün önünde duran tüm engelleri kaldırdık, yeter ki birlikte yürüyelim” dedi.

İsrail konusunda da söz verdi

Şeybani, İsrail’le ilişkilerde gelinen durum hakkında, “Toprağımız işgal altındayken barış olmaz. İsrail, 7 Aralık 2024 sınırına çekilmeden anlaşma imzalanmaz” değerlendirmesinde bulundu. 1974 anlaşmasının tamamen rafa kaldırılmasını ve o yokmuş gibi 2025’te yeni bir anlaşma yapılma talebini reddettiklerini belirten Şeybani, güven inşası için aşamalı bir çerçeve öngördüklerini kaydetti. Şeybani, ABD’nin İsrail’e baskı yapacağı konusunda Şam yönetimine söz verdiğini, buna karşın İsrail ordusu işgali bitirmeden hiçbir anlaşmaya imza atılmayacağını yineledi.