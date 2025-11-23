Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

6. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Musaba'nın topu sağına çekip yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

13. dakikada ceza yayı yakınındaki Eyüp Aydın'ın kafayla verdiği ara pasıyla çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktasının gerisinde önünde bulan Cerny'nin sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında dönen topu önünde bulan Cengiz Ünder'in şut denemesi savunmaya çarparak uzaklaştı. Atağın devamında VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.

45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlı takımın atağında Cengiz Ünder'in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Toure, Borevkovic'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

66. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Savunmasına yardıma gelen Cengiz Ünder'in geri pasında Paulista'yı geçen topu ceza sahası içinde kontrol eden Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-1

71. dakikada uzun topla savunma arkasına sarkan Holse'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada sağ kanattan hızla gelişen atakta Moundilmadji'nin ceza sahasına çıkardığı pasa hareketlenen Polat Yaldır'ın yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip puanını 21'e yükseltirken Samsunspor ise puanını 24 yaptı.

Beşiktaş'ta istikrarsız gidişat devam ediyor

Milli araya Antalyaspor galibiyetiyle moralli giren siyah-beyazlı ekip, dönüşte Samsunspor karşısında puan kaybetti.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Cengiz Ünder takımını 1-0 öne geçirdi. Samsunspor, 66. dakikada Ndiaye ile 1-1 beraberliği sağladı ve maç bu şekilde tamamlandı.

Cengiz Ünder'den büyük hata

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cengiz Ünder, attığı golün yanı sıra yaptığı hatayla maça damga vurdu.

El Bilal Toure'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cengiz, 57. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah-beyazlı oyuncu karşılaşmanın 66. dakikasında ise Samsunspor'un golünde öne çıktı. Beşiktaş hücuma çıkmak üzereyken kendi ceza alanındaki Gabriel Paulista'ya verdiği pası kapan Ndiaye, Samsunspor'un beraberlik golünü kaydetti.

Cengiz Ünder 70. dakikada ise yerini Jota Silva'ya bıraktı.

Kaledeki sorun devam ediyor

Bu sezon yediği gollerle dikkati çeken Beşiktaş, Samsunspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Ligde sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, kalesinde toplam 17 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı ön eleme maçlarının tümünde kalesini gole kapatamazken, Shakhtar Donetsk (6), St. Patrick's (3), Lausanne (2) maçlarında 11 gol yedi.

Dolmabahçe'de galibiyeti unuttu

Beşiktaş, kendi evinde oynadığı lig maçlarında galibiyete hasret kaldı.

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda 6. maçına çıkan siyah-beyazlı ekip; ikas Eyüpspor, RAMS Başakşehir ve Kocaelispor ile oynadığı maçları kazanarak hanesine 9 puan yazdırdıktan sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi.

Dolmabahçe'de galibiyet sevincini unutan siyah-beyazlılar daha sonra ev sahibi olduğu maçlarda Gençlerbirliği'ne 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Öne geçtiği maçta yine puan kaybetti

Beşiktaş bu sezon öne geçtiği bir maçta daha puan kaybıyla ayrıldı.

Gençlerbirliği maçında öne geçen golü attıktan sonra rakibine mağlup olarak 3 puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçında da 3 puan bıraktı.

Galatasaray ve Kasımpaşa karşısında da öne geçmesine rağmen rakipleriyle berabere kalan siyah-beyazlıların öne geçip puan bıraktığı son maç Samsunspor müsabakası oldu.

Samsunspor'u İstanbul'da yine yenemedi

Beşiktaş'ın Samsunspor'a karşı İstanbul'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlı rakibi karşısında son galibiyetini 1 Şubat 2006 tarihinde 3-0'la alan Beşiktaş daha sonra rakibini konuk ettiği 4 karşılaşmada rakibine üstünlük kuramadı. Taraflar arasında bu süreçte 3 müsabaka beraberlikle sona ererken, Samsunspor 1 galibiyet elde etti.

2011-2012 sezonunda Samsunspor'un 1-0'lık galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlıların yenilmezlik serisinde 2023-2024 sezonundaki maç 1-1, geçen sezonki müsabaka ise golsüz sona ermişti. Samsunspor bu akşam 1-1 sona eren maçta da rakibine yenilmeyerek Beşiktaş'ın galibiyet sevincine bir kez daha izin vermedi.

Yönetim istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti.

Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Galibiyeti bir takım hak etseydi hak eden biz olurduk"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, "Beşiktaş'ın teknik direktörünü tekrar kulübede gördüğüm için mutlu oldum. Sağlığının iyi olduğunu görmek beni mutlu etti. İki takımın da sert mücadele ettiği zor bir karşılaşma oldu. İki takım da iyi performans gösterdi. İlk 35 dakikada çok iyi bir performans gösterdik. Sonra çok basit top kayıpları yaptık. Bu hatalar sebebiyle rakibimizi güçlendirdik. İkinci yarıda bir penaltı oldu. Penaltı mı değil mi göremedim ama sonra oyundan kopmadık. İyi bir performans gösterdik ama fırsatları değerlendiremedik. Galibiyeti bir takım hak etseydi hak eden biz olurduk. 1 puan için mutlu olduğumuzu söylemem gerekiyor." diye konuştu.

Reis, ligde şampiyonlukla ilgili bir soruya ise "Ligde şampiyonlukla alakalı zamana ihtiyacımız var. Diğer takımların bütçesine ve bizimkine bakınca ciddi bir fark var. Gerçekçi olmak lazım. Başkan her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulübün bütçesinin ve oyuncuların kapasitesinin farkındayım. En iyi takım değiliz ama iyi bir takım olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güçlü bir mantalite ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle devam edersek kazanmaya devam edebiliriz. Avrupa'da iyi bir pozisyondayız. Dar kadroya sahibiz. Bu kadroyla doğru işler yapmaya çalışıyoruz. 3 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. 3 günde bir maç oynayacağımız bir periyoda giriyoruz. Bu karşılaşmayı kazanırsak iyi bir pozisyonda olacağız. Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Sakatlar umarım en kısa zamanda sakatlıklarını atlatarak takıma katılır." diye cevap verdi.

Alman teknik adam, takımının deplasmanlardaki başarılı performansıyla ilgili olarak da "Takımımız, bu tür karşılaşmalarda iyi hissediyor. Evimizdeki maçlarda iyi performans göstermeye devam ediyoruz. Trabzonspor maçı Karadeniz derbisi olarak oyuncuları motive ediyor olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ekstra motivasyon kaynağı olabiliyor." dedi.

Reis, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile isminin anıldığı yönündeki bir soru üzerine, "Spekülasyonlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Wolfsburg genç takımında 3 yıllık kariyerim oldu. Odağım tamamen Samsunspor. Ben bir hoca olarak Avrupa'da ilk kez görev alıyorum. Bu benim için de yeni bir tecrübe. Hocaları benim yardımcı hocamdı. Sezon sonuna kadar kontratım var. Başkanla konuşup daha fazla kalmak adına konuşacağız. Taraftarlarımızın desteğini de hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç: "Adı Beşiktaş düşmanlığına çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç, mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimine tepki göstererek siyah-beyazlı takımın hakkının yenmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon bir kez daha bireysel hatalardan puan kaybettiklerini vurgulayan Murat Kılıç, "Hiçbirinde rakiplerimizden daha kötü oynamadık. İnanın oyuncularımız bunları hak etmiyor. Bu en çok camiamızı ve taraftarımızı üzüyor. Bizi de çok üzüyor. Bundan dolayı hem camiamızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyoruz, çok haklılar. Bu takımın oynadığı bu oyunla çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Bireysel şanssızlıkların bir şekilde biteceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimini eleştiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Buradan MHK'ye de bir sözümüz var. Adı Beşiktaş düşmanlığına çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Maç içerisinde bize göre penaltı olan ama VAR'a çağrılıp da dakikalarca sonuçlanmayan çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmiyor. Mümkün olduğu kadar TFF ve MHK'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm hakem atamalarının ve bundan sonraki yansımalarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz."

Ligin ilk yarısında kalan 4 maçı da kazanmak istediklerini belirten siyah-beyazlı yönetici, "Hedefimiz bu maçları kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek. Daha sonrasında transfer döneminde transfer komitesi olarak toplantılarımızı hocamızla yapıyoruz. Eksik bölgelerimizi ve güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi ve transfer olması gereken bölgelere oyuncuları kazandıracağız. Ligi de Beşiktaş'ın ismine yakışır bir şekilde en iyi yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Kılıç, yaptığı açıklamalardan dolayı Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki göstererek, "Buradan Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e de bir sözümüz, tavsiyemiz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Beşiktaş üzerinden kendi PR'ını yapıp Beşiktaş'ın adını ağzına alanların tarihte de isimleri yok olup gitmiştir." şeklinde görüş belirtti.

Kılıç, mücadelenin ilk yarısındaki penaltı pozisyonuyla ilgili gerekli girişimleri yapacaklarını anlatarak, "Tabii ki bu işin peşinden gideceğiz. Tekrar tekrar seyredeceğiz. Bize göre pozisyon penaltı. Hiçbir kurala uymayan bir şekilde penaltı. Beşiktaş'ın hakkını hiçbir şekilde yere koydurmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.