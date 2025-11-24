MSB: Düşen kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü, enkaz parçalarının Kayseri'ye intikalinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir." ifadesi kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 295

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.