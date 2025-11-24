Mehmet Tezkan: Erdoğan böyle bir tablo istememişti

Gazeteci Mehmet Tezkan, Halk TV’de “Erdoğan’ın görmek istemediği fotoğraf” başlıklı yazı yazdı.

Tezkan, İmralı’ya gidecek heyetin AKP, MHP ve DEM çizgisinden oluşmasının hem iktidar, hem muhalefet çevrelerinde şaşkınlığa sebep olduğunu belirtti. Tezkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya çıkan bu bileşimden memnun olmadığını ifade ederek, iktidarın süreci bugüne kadar Meclis yerine MİT ve DEM kanalıyla yürütmeyi tercih ettiğini hatırlattı. Erdoğan’ın “doğrusunu Meclis yapar” diyerek dosyayı komisyona bırakmasına rağmen beklemediği bir sonuçla karşılaştığını söyledi. Tezkan, Öcalan’ın Meclis’i muhatap almakta ısrar etmesi ve MHP lideri Bahçeli’nin “ya Meclis’ten heyet gitsin ya da ben giderim” çıkışının süreci hızlandırdığını belirtti. AKP yönetiminin tartışmalardan uzak durduğunu, Erdoğan’ın ise parti yönetimini bu sürecin içine tam anlamıyla sokmadığını kaydeden Tezkan, komisyonun kararıyla AKP’nin istemediği bir konuma sürüklendiğini ifade etti.

Haber Merkezi