Emekli bütçesinde dünya ortalamasının altındayız

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2024-2026 Dünya Sosyal Koruma Raporu, ülkelerin emeklilik harcamalarına ayırdığı kaynaklar arasındaki büyük farkı ortaya koyarken, Türkiye’nin dünya ortalamasının da belirgin şekilde altında kaldığını gösterdi.
Emeklilik harcamalarının milli gelir içindeki payı İtalya’da yüzde 16,9, Yunanistan’da yüzde 16,3, Fransa’da yüzde 14,7 olurken dünya ortalaması yüzde 8 düzeyinde. Karar’ın haberine göre, Türkiye’de ise bu oran 2024 itibarıyla yüzde 6,1’e kadar geriledi. Emekli sayısı 2010’daki 8,8 milyondan 2024’te 15,9 milyona yükselip nüfusun yüzde 18,5’ine çıkmasına rağmen, emekli aylıklarının GSYH içindeki payının azalması, emeklilerin alım gücündeki hızlı erimeyi de gözler önüne serdi.
Haber Merkezi