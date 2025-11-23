Emekli bütçesinde dünya ortalamasının altındayız

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2024-2026 Dünya Sosyal Koruma Raporu, ülkelerin emeklilik harcamalarına ayırdığı kaynaklar arasındaki büyük farkı ortaya koyarken, Türkiye’nin dünya ortalamasının da belirgin şekilde altında kaldığını gösterdi.

Emeklilik harcamalarının milli gelir içindeki payı İtalya’da yüzde 16,9, Yunanistan’da yüzde 16,3, Fransa’da yüzde 14,7 olurken dünya ortalaması yüzde 8 düzeyinde. Karar’ın haberine göre, Türkiye’de ise bu oran 2024 itibarıyla yüzde 6,1’e kadar geriledi. Emekli sayısı 2010’daki 8,8 milyondan 2024’te 15,9 milyona yükselip nüfusun yüzde 18,5’ine çıkmasına rağmen, emekli aylıklarının GSYH içindeki payının azalması, emeklilerin alım gücündeki hızlı erimeyi de gözler önüne serdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 319

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.