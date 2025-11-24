"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

“Dünya büyük bir uyanış yaşıyor”

24 Kasım 2025, Pazartesi 20:09
Gazze’ye insanî yardım amacıyla yelken açan Sumud Filosu aktivistleri, Kocaeli’de düzenlenen “Gazze’ye Yelken Açan Vicdanlar” panelinde konuştu.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Filistin meselesinin yalnızca siyasî ya da insanî bir konu olmadığını, tüm bu boyutları kapsayan bir vicdan ve sorumluluk meselesi olduğunu söyledi.

Gazze’de yaşananların dünya halkları üzerindeki etkisine değinen Ün, şöyle konuştu:

“İki yıla yaklaşan soykırım dünyada çok büyük bir uyanış başlattı. Artık Avrupa’nın merkezinde insanlar yüz binlerle sokağa çıkıyor. İsrail’in bir terör devleti olduğunu haykırıyor. Devletler bile artık halklarına rağmen İsrail’in yanında duramayacaklarını görüyor. Gazze yüz bine yakın can verdi ama dünyaya siyonizmin bir bela olduğunu gösterdi. Tunus’ta ya da denizde istediğimiz gibi ilerleyememiş olsak bile Türkiye’ye döndüğümüzde Gazze gündemini bir an bile bırakmadık. Amacımız İsrail’i yalnızlaştırmak ve Gazze için daha fazla destek oluşturmak.”

