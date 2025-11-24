Komisyon heyeti İmralı’ya gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere dün İstanbul’dan helikopterle İmralı Adası’na geçti.

