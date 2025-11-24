Komisyon heyeti İmralı’ya gitti

24 Kasım 2025, Pazartesi 20:46
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere dün İstanbul’dan helikopterle İmralı Adası’na geçti.
Demokrat Parti, komisyondan çekildi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in yer aldığı üç partili heyet, komisyonun aldığı karar doğrultusunda ziyaretini gerçekleştirdi.
Kritik görüşmenin lojistik ve güvenlik süreci Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından koordine edildi. Heyetin İmralı’da yaptığı temasların içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ziyaret Meclis ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Haber Merkezi
Komisyon, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı - Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife ''ret'' oyu verdi
DP Sözcüsü Altıntaş: Terör örgütü PKK’yı Kürtlerin tek temsilcisi hâline getirme çabası var
Erdoğan neden susuyor?
İmralı karmaşası
Öcalan’la aynı kareye girenler kaybeder
Şamil Tayyar: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı
Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.