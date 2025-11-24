İsrail hapishanelerinde sistematik işkence var

İsrail ordusunda yedek asker olarak görev yapan ve ismini açıklamayan bir eski asker, İsrail’in güneyindeki Sde Teiman Hapishanesi’ndeki Gazzeli sivillere yönelik ağır işkence ve kötü muameleleri Alman gazetesine itiraf etti.

Morgenpost gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan eski asker, Sde Teiman Hapishanesi’nde “insanlarla dolu devasa kafesler”, “24 saat bağlı tutulan tutuklular” ve sistematik şiddetin günlük rutin olduğunu kaydetti. İnsan hakları savunucuları tarafından “İsrail’in Guantanamo’su” olarak anılan Sde Teiman’daki koşulların abartı olmadığını aktaran eski asker, görev yaptığı dönemde intikam atmosferinin hakim olduğunu belirtti. Komutanların tutuklulara karşı ağır fiziksel şiddeti teşvik ettiğini vurgulayan eski asker, göz bağının altından bakmaya çalışan bir Filistinlinin metal duvara yaslanarak dövüldüğünü, daha sonra açık yaralarla hücreye götürüldüğünü anlattı. AA

