"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!

25 Kasım 2025, Salı 08:30
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ateşkesten bu yana İsrail'in Gazze'de her gün 2 çocuğu öldürdüğünü belirtti.

Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

 

Mansur konuşmasında, "Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana (10 Ekim) her gün 1000 kişinin ölmesi ya da yaralanmasını, her gün 2 çocuğun ölmesini, soykırımdan sağ çıkanların her gün ölümden ve acıdan kaçışını, yerinden edilmiş ailelerin sular altında kalan çadırlarda kışı geçirmesini hiçbir şey haklı gösteremez." dedi.

İsrail'in Filistinlilerin "yaşamaya, özgürlüğe ve barışa" doğru ilerleyişini kasıtlı olarak engellemeye çalıştığını belirten Mansur, ABD yönetiminin, ateşkesin bozulmasını engellemek için müdahalede bulunması, garantör devletlerin de bir sonraki adıma odaklanacak yerde peş peşe gelen krizlere odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin, İsrail'in "zorla göç, işgali sürdürme ve ateşkesin bozulması için çalışma" niyetini bilmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını kabul ettiğini dile getiren Mansur, "İsrail'in yardım girişlerini geciktirerek, saldırılara yeniden başlayarak ve Sarı Hat üzerinden Gazze'deki işgali derinleştirerek" ateşkesi bozma hedefini gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

Mansur, İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırıları, zorla göç, yerli halkı topraklarından söküp atma ve toprakların sömürgeleştirilmesi politikasına dur denmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumuna da değinen Mansur, BMGK'nın, her çeşit işkenceye maruz kalan tutuklu binlerce Filistinlinin durumuna ilgi göstermemesinin de hiçbir açıklamasının olmadığını kaydetti.

Mansur, Sde Teiman Hapishanesi'ndeki İsrailli gardiyanların Filistinli bir mahkuma tecavüz ettiğini gösteren bir video sızdırıldığında, "tecavüz olayı değil videonun sızdırılmasının" İsrail'de skandal olduğunu hatta gardiyanları "kahraman" olarak görenler olduğunu ifade etti.

Son 2 yılda İsrail hapishanelerinde 100 Filistinlinin öldüğünü hatırlatan Mansur, "Öldürüldüler ya da açlık ve tıbbi ihmalle ölüme terk edildiler." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün

    Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan

    ABD’nin yeni planı ifşa oldu

    Kaçırdıkları uçağı el sallayarak durdurmaya çalıştılar

    Batı Yunanistan'da OHAL ilan edildi

    Komisyon heyeti İmralı’ya gitti

    Demokrat Parti, komisyondan çekildi

    Merz: Ukrayna toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

    “Dünya büyük bir uyanış yaşıyor”

    Bursa-Orhangazi'de 23 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle tedavi altına alındı

    MSB: Düşen kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı

    İsrail hapishanelerinde sistematik işkence var

    Mehmet Tezkan: Erdoğan böyle bir tablo istememişti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD’nin yeni planı ifşa oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Prof. Dr. Mehmet Tikici: İktidardan uzak olmak hürriyettir
    Genel

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor
    Genel

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!
    Genel

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan
    Genel

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı
    Genel

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor
    Genel

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.