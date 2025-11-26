Maduro: Varoluşsal bir dönemden geçiyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri yığınağına ilişkin, ülkesinin "varoluşsal bir dönemden" geçtiğini söyledi.

Başkent Caracas'taki Fuerte Tiuna Askeri Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Maduro, ABD'nin artan tehditlerine dikkati çekerek ulusal savunmada hataya yer olmadığını dile getirdi.

Maduro, "Cumhuriyet olarak varoluş açısından belirleyici bir dönemeçten geçiyoruz. Sivil, siyasi, asker ya da polis fark etmeksizin kimse için mazeret yok. Vatan en büyük çabayı ve fedakarlığı talep ediyor. Eğer vatan çağırıyorsa, gerekirse hayatımızı feda edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülke topraklarının her karışını emperyalist tehditlere karşı koruyacaklarını belirten Maduro, "Bu gökyüzünün altında, yüce İsa Mesih'in huzurunda yemin ediyorum ki Venezuela'nın zaferi için, emperyalizmin tehdit ve saldırılarına karşı tüm gücümle mücadele edeceğim." diye konuştu.

Özgürlük kahramanı Simon Bolivar'ın kılıcını kalabalığa gösteren Maduro, "Onu 200 yıl sonra, halkları özgürleştiren, bağımsızlaştıran enerjisi ve gücüyle teslim alıyorum. Bu, tüm Güney Amerika'nın zaferinin kılıcıdır." dedi.

Konuşmasının ardından Maduro, askeri üniformasıyla bir süre destekçileriyle Caracas sokaklarında yürüdü.

Kendisine İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de eşlik etti.

Kalabalık, yürüyüş boyunca Maduro'ya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Venezuela'da binlerce kişi ABD'ye tepki için yürüdü, Maduro'ya destek mesajı verdi

Venezuela’da binlerce kişi, ABD’nin ülkeye yönelik tehditlerini protesto etmek ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek vermek için sokaklara çıktı.

Başkent Caracas’ta düzenlenen "Kurtarıcı Simon Bolivar’ın Bayrak ve Kılıç Yürüyüşü"ne katılan kalabalık, taşıdıkları dev Venezuela bayraklarıyla ABD’nin Karayipler’deki askeri konuşlanmasına tepki gösterdi.

Göstericiler, ABD’nin bu yığınağını "tehdit ve saldırı" olarak nitelendirirken, Maduro’nun fotoğraflarını taşıyarak devlet başkanına destek sloganları attı.

Yürüyüşe polisler, askerler, milis güçleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Kalabalık, ABD’nin olası müdahale girişimine karşı birlik mesajı verdi.

Göstericilerle yürüyen İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, konuşmasında halkın her geçen gün daha da kenetlendiğini ve özgür yaşam iradesini kararlılıkla koruduğunu belirtti.

Cabello, ülkeyi tüm güçleriyle savunacaklarını vurgulayarak, "Son zamanlarda emperyalizmin tehditleri ve dünyayı yönettiklerini sananların saldırıları arttı. Niyetleri Venezuela’nın doğal kaynaklarını ele geçirmek." ifadesini kullandı.

Venezuela'dan, ülkeye uçuşlarını durduran hava yolu şirketlerine operasyonlarını başlatmaları çağrısı

Venezuela Ulaştırma Bakanlığından İspanyol haber ajansı EFE'ye yapılan açıklamada, uçuşlarını askıya alan uluslararası hava yolu şirketlerine operasyonlarını yeniden başlatmaları için tanınan 48 saatlik sürenin bugün dolacağı belirtildi.

Belirlenen sürenin 24 Kasım'da hava yolu şirketleri yetkilileriyle yapılan toplantıda iletildiği aktarılan açıklamada, bu süre içinde uçuşlarını yeniden başlatmayan şirketlerin Venezuela'ya uçuş izinlerinin iptal edileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Venezuela yönetimi, hava yollarıyla birlikte hareket etti ve gerekli adımları atacak." ifadesi kullanıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, 21 Kasım'da yayımladığı uyarıda, "Venezuela'da kötüleşen güvenlik durumu ve artan askeri faaliyetler nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirilen uçuşlarda dikkatli olunması" çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol ve Caribbean Airlines dahil bazı uluslararası hava yolu şirketlerinin Venezuela'ya uçuşlarını süresiz askıya aldığı belirtilmişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.