"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

İsrail, Lübnan'a "fosfor bombasıyla" saldırdı

25 Kasım 2025, Salı 16:41
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Rımeyiş ve Yarun beldelerinin çevresine fosfor bombasıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail topçusu, sınır hattındaki Rımeyiş ve Yarun beldelerinin çevresini fosfor bombasıyla hedef aldı.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin öldüğünü, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

BM'ye göre, İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar en az 127 sivili öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan,  BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan ve İsrail arasında ateşkesin sağlanmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini hatırlatan Al-Kheetan, İsrail ordusunun, Lübnan'da sivillerin öldürülmesi ve hedef alınmasıyla sonuçlanan saldırılarının artmasına tanık olduklarını söyledi.

Al-Kheetan "İsrail ordusunun saldırıları, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana Lübnan'da en az 127 sivilin ölümüne yol açtı." dedi.

En son ve en ölümcül saldırın Sayda şehri yakınlarındaki Filistinli mülteciler için kurulan Ayn el-Hilve kampına yönelik düzenlediğini hatırlatan Al-Kheetan, bu saldırıda 11'i çocuk olmak üzere en az 13 sivilin öldüğünü, en az 6'sının da yaralandığının altını çizdi.

Al-Kheetan, "Bu saldırı sonucunda belgelediğimiz tüm ölümler sivildi. Bu durum, İsrail ordusunun saldırısının çatışmaların yürütülmesine ilişkin uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etmiş olabileceği konusunda ciddi endişeler uyandırıyor." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının, sivilleri öldürmesi ve yaralamasının yanı sıra konutlar ve yollar dahil sivil altyapıyı tahrip ettiğine değinen Al-Kheetan, bu durumun, yeniden yapılanma çalışmaları ve Lübnan'ın güneyindeki yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönme girişimlerini ciddi şekilde engellediğini vurguladı.

Al-Kheetan, "Çoğu Lübnan'ın güneyinde yaşayanlar olmak üzere ülke genelindeki 64 binden fazla Lübnanlı yerinden edilmiş durumda. İsrail, Lübnan topraklarına 4 bin metrekarelik bir alanı halkın erişimine kapatan bir duvar geçidi inşa etmeye başladı ve bu da insanların topraklarına geri dönme hakkını etkiledi. Ülke içinde yerinden edilmiş tüm kişiler evlerine dönebilmeli ve yeniden yapılanma engellenmemeli, desteklenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Lübnan'a "fosfor bombasıyla" saldırdı

    Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 1 personel yaralandı

    2026’da sınıflar boş kalabilir

    Köklü çözüm üretilmeli

    İsrail, Han Yunus'u topçu atışlarıyla bombaladı

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün

    Belçika Ulusal Kriz Merkezi: 1 Kasım'dan bu yana 213 dron faaliyeti tespit edildi

    Anket: ABD'liler Venezuela'ya askeri harekata karşı çıkıyor

    Beyaz Saray: Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda uzlaşmaya varıldı

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan

    ABD’nin yeni planı ifşa oldu

    Kaçırdıkları uçağı el sallayarak durdurmaya çalıştılar

    Batı Yunanistan'da OHAL ilan edildi

    Komisyon heyeti İmralı’ya gitti

    Demokrat Parti, komisyondan çekildi

    Merz: Ukrayna toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

    “Dünya büyük bir uyanış yaşıyor”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD’nin yeni planı ifşa oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Prof. Dr. Mehmet Tikici: İktidardan uzak olmak hürriyettir
    Genel

    Galatasaray, Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor
    Genel

    2026’da sınıflar boş kalabilir
    Genel

    İsrail, ateşkesten bu yana her gün 2 çocuğu öldürüyor!
    Genel

    ABD, Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti - Venezuela: ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan
    Genel

    Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmalarında 9. gün
    Genel

    Kaçırdıkları uçağı el sallayarak durdurmaya çalıştılar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.