İslam, insanlık için ümittir

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN BİR TOPLANTIDA İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN İNSANLIK İÇİN BİR İMKÂN VE ÜMİT OLMA HÜVİYETİNİ DEVAM ETTİRDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

BATI MEDENİYETİNİN SEFİH KISMI ÇARE SUNMUYOR

38 Biliminsanının katıldığı "İslâm Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu"nun 35 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, "Tek boyutlu olan çağdaş Batı uygarlığı ve onun sefih kısmının dayandığı postmodern düşünce sistemi, varlığı bütüncül olarak izah edememektedir. İslâm düşünce sistemi hâlâ insanlık için bir imkân ve ümit olma hüviyetini devam ettirmektedir" ifadelerine yer verildi.

İSLÂMİ ZEKÂ MODELİNE İHTİYAÇ VAR

"İslam düşüncesinin aynı zamanda dünyanın farklı coğrafyalarında sömürgeciliğe ve zulme maruz kalan tüm insanlığın kurtuluşuna ümit oluşturması bakımından farklı masalar oluşturarak çalışmalar yapması beklenmektedir" denildi. Bildirgede, bugün kullanılan yapay zekâ modellerinin nitelikli İslâm uzmanları tarafından eğitilmediği için dinî meselelerde güvenilir olmadığının altı çizildi.

***

İslâm dünyasından küresel ikâz: İnsanlık için harekete geçilmeli

“İslâm Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu” sonuç bildirgesinde, Filistin meselesi insanlığın ortak davası olarak vurgulanırken, yapay zekâ, aile ve adalet konularına acil tedbir çağrısı yapıldı.

Bahariye Mevlevihanesi’nde 14–16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ve 38 bilim insanının katıldığı “İslâm Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu”nun 35 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı.

Filistin insanlığın ortak meselesi

Bildirgede, İsrail’in haksız, adaletsiz ve ahlâkî sınırları aşan saldırılarına dikkat çekilerek, Filistin meselesinin artık yalnızca Müslümanların değil tüm insanlığın ortak meselesi hâline geldiği vurgulandı. “İslâm düşüncesi çalışmalarının Filistin’in kurtuluşu için farklı boyutlarda stratejiler üreten ciddî araştırmalara ağırlık vermesi acil ve zorunludur” ifadeleriyle çağrı yapıldı. “İslâm düşüncesinin aynı zamanda dünyanın farklı coğrafyalarında sömürgeciliğe ve zulme maruz kalan dini, dili ve rengi ne olursa olsun tüm insanlığın kurtuluşuna ümit oluşturması bakımından farklı masalar oluşturarak çalışmalar yapması beklenmektedir.” denildi.

İslâm ümittir

Dünyanın büyük bir bunalımdan geçtiğinin altı çizilen bildirgede, “Tek boyutlu olan çağdaş Batı uygarlığı ve onun dayandığı postmodern düşünce sistemi, varlığı bütüncül olarak izah edememektedir. İslâm düşüncesi, varlığı bir bütün hâlinde izah edebilecek bir düşünce sistemi olarak hâlâ insanlık için bir imkân ve ümit olma hüviyetini devam ettirmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İslâmî zekâya ihtiyaç var

Teknoloji ve yapay zekâ konusuna geniş yer verilen bildirgede, bugün kullanılan yapay zekâ modellerinin nitelikli İslâm uzmanları tarafından eğitilmediği için dinî meselelerde güvenilir olmadığının altı çizildi. “İlâhî bilgiyi aktarmada mevcut yapay zekâ sistemleri güvenilmezdir. Müslüman toplum, yanlış yönlendirmeleri önlemek için kendi güvenilir yapay zekâ araçlarını geliştirmelidir” denildi.

Aile kurumu tehlikede

Sempozyum sonuçlarında aile kurumundaki değer aşınmasına da dikkat çekildi. Aile kurumunun günümüzde köklü ve kapsamlı bir değer aşınması süreciyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, sekülerleşmenin etkisiyle nikâhın kutsallığını ve sürekliliğini kaybettiği belirtildi. “Bu dönüşüm karşısında kurumsal, eğitsel, ekonomik ve sosyal tedbirler alınmalıdır” çağrısı yapıldı.

Yoksulluğun sebebi adaletsizlik

Bildirgede, dünyada yoksulluk, çalışan yoksulluğu ve ekonomik-sosyal krizlerin kaynak kıtlığından değil, üretim, bölüşüm ve dağıtım mekanizmalarındaki yapısal adaletsizliklerden kaynaklandığı, emeği değersizleştiren tahakküm ilişkilerinin insanı nesneleştirdiği ve küresel ölçekte derin insanî maliyetler ürettiği kaydedildi.

İSTANBUL - MEHTAP YÜKSELTEN

***

