Yargı paketleri milletin derdine derman olmuyor

TBMM Genel Kurulunda Yeni Yol Partisi’nin “yargı paketi” ile ilgili grup teklifi üzerine konuşan Selçuk Özdağ, “Yargıya güven yerlerde sürünüyor. Neden? Çünkü vatandaş yargı paketlerinin kendi derdine derman olmadığını görüyor. Vatandaş hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunun işlediğini görüyor” dedi.

Bugüne kadar 10 yargı paketinin yasalaştığını hatırlatan Özdağ, “Paket üstüne paket, yama üstüne yama. Peki soruyorum, Türkiye’de adalet mekanizması düzeldi mi? Vatandaşımız, ‘benim ülkemde hukuk var, ben mahkemeye gittiğimde hakkımı alırım’ diyebiliyor mu? Yatırımcı, yabancı yatırımcı, girişimci ‘Ben bir problemle karşılaşırsam Türkiye’nin adalet sistemine doğrudan güvenebilirim’ diyebiliyor mu? Maalesef hayır. Devlet yönetimi deneme yanılma tahtası değildir” dedi. Ankara - Mehmet Kara

